У монаха нашли секс-игрушку в корзине с бельем — ему пришлось оправдываться

В Таиланде сотрудники прачечной обнаружили секс-игрушку в корзине с одеяниями буддийского монаха. Необычная находка была сделана в провинции Нонтхабури и после появления информации в соцсетях спровоцировала обсуждение и критику в адрес местного храма. Об этом пишет The Thaiger.

Настоятель подтвердил, что находившиеся в корзине монашеские одежды принадлежат ему, однако от секс-игрушки открестился. По его словам, предмет оказался среди вещей помощника-мирянина, которого попросили отвезти одежду в прачечную.

Сам помощник впоследствии заявил, что интимная игрушка действительно принадлежит ему и никакого отношения к настоятелю не имеет. Монах пояснил, что в одной корзине находились его одеяния и полотенца вместе с личной одеждой помощника.

Объяснение устроило не всех пользователей соцсетей. Некоторые предположили, что помощник мог взять ответственность на себя, хотя доказательств этой версии нет. Настоятель призвал не судить обо всех буддийских монахах и религии в целом по отдельным скандальным историям.

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