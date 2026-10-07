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Общество 4948

Ученые выяснили, как популярный напиток может улучшать память

Ученые выяснили, что кофе без кофеина способен улучшать память

Ученые выяснили, что кофе без кофеина способен улучшать память
Изображение сгенерировано нейросетью chatgpt / Александр Кашков

Кофе без кофеина может положительно влиять на отдельные виды памяти. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Корка. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В небольшом эксперименте приняли участие 31 человек. Добровольцы сначала на две недели полностью исключили кофе, а затем в течение трех недель ежедневно выпивали по четыре порции обычного или декофеинизированного напитка.

У участников обеих групп ученые зафиксировали изменения кишечной микробиоты и снижение некоторых показателей стресса, депрессивных проявлений и импульсивности. Однако улучшение результатов тестов на запоминание слов и пространственную память наблюдалось только в группе, получавшей кофе без кофеина.

Обычный кофе, в свою очередь, был связан с повышением бодрости и внимания, а также уменьшением тревожности и психологического напряжения. Авторы исследования допускают, что влияние напитка на организм обусловлено не только кофеином, но и другими веществами, включая полифенолы, способные воздействовать на связь между кишечником и мозгом.

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