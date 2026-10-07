Ученые выяснили, как популярный напиток может улучшать память

Кофе без кофеина может положительно влиять на отдельные виды памяти. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Корка. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В небольшом эксперименте приняли участие 31 человек. Добровольцы сначала на две недели полностью исключили кофе, а затем в течение трех недель ежедневно выпивали по четыре порции обычного или декофеинизированного напитка.

У участников обеих групп ученые зафиксировали изменения кишечной микробиоты и снижение некоторых показателей стресса, депрессивных проявлений и импульсивности. Однако улучшение результатов тестов на запоминание слов и пространственную память наблюдалось только в группе, получавшей кофе без кофеина.

Обычный кофе, в свою очередь, был связан с повышением бодрости и внимания, а также уменьшением тревожности и психологического напряжения. Авторы исследования допускают, что влияние напитка на организм обусловлено не только кофеином, но и другими веществами, включая полифенолы, способные воздействовать на связь между кишечником и мозгом.

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