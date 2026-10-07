Украинцам ограничат свет на весь день 8 октября

На Украине в четверг ограничат электроснабжение на весь день

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в четверг, 8 октября, в ряде областей Украины будут действовать ограничения на потребление электроэнергии. Информация опубликована в Telegram-канале компании.

Согласно сообщению, с 00:00 до 23:59 по московскому времени вводятся графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса. В эти же часы будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Какие именно регионы затронут эти меры, «Укрэнерго» не уточнила. Других подробностей компания не привела. Официальных комментариев от украинских властей пока не поступало.

Ранее на Украине уже фиксировались перебои с электроснабжением. В Киеве жители и предприниматели начали использовать бензиновые генераторы из-за длительных отключений.

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