Ураган «Исайас» парализовал добычу нефти в США

Ураган «Исайас», достигший второй категории опасности, создает серьезную угрозу для нефтегазовой инфраструктуры Соединенных Штатов. Как сообщает Национальный центр по ураганам США (NHC), стихия приблизится к побережью Мексиканского залива в утренние часы субботы.

Скорость ветра в эпицентре циклона может достигать 177 километров в час. Синоптики прогнозируют масштабные наводнения и перебои в подаче электроэнергии.

Траектория шторма пройдет восточнее основных нефтяных платформ и газопроводов у берегов Луизианы и Техаса. Зона влияния стихии также затронет город Пенсакола и авиабазу Эглин во Флориде.

На фоне приближения циклона операторы уже приостановили около 9,2% добычи нефти и 3,4% добычи природного газа в регионе. По предварительным оценкам экспертов, потенциальный экономический ущерб от действия урагана может превысить шесть миллиардов долларов.

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