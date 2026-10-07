В Молдавии призвали людей привыкать к нехватке воды

Жители Молдавии должны привыкать к нехватке воды в реках. Об этом заявил министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер во время брифинга.

Он отметил, что на обеих важнейших реках, снабжающих большую часть населения Молдовы, наблюдается низкий уровень воды.

«К сожалению, тенденция довольно печальная. Нам необходимо привыкать», — заявил Хаждер.

По словам министра, местным властям придется менять подходы и искать новые пути снабжения людей водой. Для этого он пригласил в Кишинев экспертов из Греции. Они тщательно изучили проблему, провели несколько технических встреч и вскоре должны предложить конкретные решения.

До этого в Молдавии было введено чрезвычайное положение в энергетике и водном секторе. Причиной такого решения стали опасения правительства по поводу стабильности поставок энергоресурсов и воды, а также грядущее повышение тарифов на газ, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность государства.

Также премьер-министр Молдавии Василий Тофан предложил гражданам молиться о теплой зиме.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX