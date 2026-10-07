ВЦИОМ выяснил, о чем мечтают в России

Опрос, который провел ВЦИОМ, показал, что россияне чаще, чем о чем-либо другом, мечтают мечтают жить в мире, спокойствии, безопасности, а также хотят дожить до старости. Соответствующим образом ответили около 30 процентов респондентов.

20 процентов россиян, по данным опросов, хотели бы материального благополучия и самореализации. 8 процентов мечтают о личном и семейном благополучии.

Эксперты заявили, что в 2019 и 2020 годах мечты о материальном благополучии и самореализации были популярнее. Также люди стали чаще расчитывать на внешние обстоятельства, чем на себя (45 против 41 процента.

Опрос проводился в конце сентября.

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