Врач рассказала, что делают с пациентом после появления симптомов бешенства

Недавно стало известно, что житель Крыма умер от бешенства после укуса домашнего кота. В республике периодически выявляют очаги заболевания среди домашних и диких животных. По словам врача-инфекциониста, доцента кафедры инфекционных болезней Тюменского ГМУ Марии Антоновой, в мире до сих пор нет официально одобренного специфического лечения бешенства после появления симптомов.

Национальные клинические рекомендации разных стран сходятся на том, что при развитии заболевания показана лишь интенсивная поддерживающая терапия.

«При развитии симптомов болезни человеку оказывают паллиативную помощь. Она направлена на уменьшение внешних раздражителей — резких звуков, яркого света, которые провоцируют судороги, поддержание жизненных функций и уменьшение страданий», — пояснила инфекционист в комментарии MK.RU.

По её словам, пациентам вводят седативные и обезболивающие средства при судорогах и возбуждении, а также погружают человека в медикаментозный сон. Кормление проводят через зонд, при необходимости подключают ИВЛ.

Учёные по всему миру продолжают искать эффективный метод лечения бешенства. Изучают противовирусные препараты, индукторы и моноклональные антитела, однако эти исследования показывают неэффективность терапии ещё на этапе лабораторных животных.

Одним из экспериментальных методов был так называемый «Милуокский протокол». Его впервые применили в 2005 году в США. Он подразумевает погружение больного в искусственную кому и введение комбинации противовирусных препаратов. Задокументировано более 70 применений, из них подтверждённых случаев выживания — от 11 до 19 человек по разным источникам. Общая эффективность методики оценивается как крайне низкая — около 10–14%.

«В настоящий момент Милуокский протокол считается методом, который не доказал свою эффективность, и не является общепризнанным. В нашей стране этот метод также не включён в клинические рекомендации», — подчеркнула Антонова.

По закону в России родственники имеют право посещать пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии. Однако в случае с больным бешенством действуют ограничения, связанные с эпидемиологической безопасностью. Случаи заражения от человека к человеку описаны только при пересадке органов, но пациент в состоянии острого возбуждения представляет опасность для окружающих и самого себя.