Вынесен приговор трем друзьям, поджегшим локомотив по заказу украинских спецслужб

Как стало известно "МК", 21-летняя официантка со своими друзьями 20 и 24 лет подожгли электропоезд в ночь 15 августа 2024 года. Машинист заметил воспламенение и вызвал пожарных, которые очень скоро потушили огонь. Правоохранители выследили виновных в поджоге по горячим следам. Ребятам было предъявлено обвинение в совершении диверсии. Они признали вину в преступлении.
В эту среду в Мосгорсуде поджигателям огласили приговор. Перед тем как пришел судья, девушка призналась: "Вот теперь реально страшно". Тем не менее она поцеловала одного из подсудимых — своего парня — и сказала матери ободряюще: "Мамуля, держимся".
Молодых людей суд приговорил к 16 и 18 годам лишения свободы. Первые 4 года они проведут в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Девушке предстоит отбыть 14 лет в колонии общего режима за вычетом срока, уже проведенного в СИЗО. Помимо этого, с нее и ее бойфренда взыскали денежную сумму, которую они успели получить от украинских кураторов, — 31,5 тысячи рублей. Все трое солидарно должны будут выплатить компенсацию за материальный ущерб РЖД на сумму более 5 млн рублей.