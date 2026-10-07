Вынесен приговор трем друзьям, поджегшим локомотив по заказу украинских спецслужб

Трое друзей из подмосковной Лобни получили за поджог электровоза на столичной станции Перово от 14 до 18 лет лишения свободы. Украинские спецслужбы обещали заплатить за преступление порядка двух тысяч долларов.

Как стало известно "МК", 21-летняя официантка со своими друзьями 20 и 24 лет подожгли электропоезд в ночь 15 августа 2024 года. Машинист заметил воспламенение и вызвал пожарных, которые очень скоро потушили огонь. Правоохранители выследили виновных в поджоге по горячим следам. Ребятам было предъявлено обвинение в совершении диверсии. Они признали вину в преступлении.

В эту среду в Мосгорсуде поджигателям огласили приговор. Перед тем как пришел судья, девушка призналась: "Вот теперь реально страшно". Тем не менее она поцеловала одного из подсудимых — своего парня — и сказала матери ободряюще: "Мамуля, держимся".

Молодых людей суд приговорил к 16 и 18 годам лишения свободы. Первые 4 года они проведут в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима. Девушке предстоит отбыть 14 лет в колонии общего режима за вычетом срока, уже проведенного в СИЗО. Помимо этого, с нее и ее бойфренда взыскали денежную сумму, которую они успели получить от украинских кураторов, — 31,5 тысячи рублей. Все трое солидарно должны будут выплатить компенсацию за материальный ущерб РЖД на сумму более 5 млн рублей.