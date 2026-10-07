Взрывы произошли в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

В большинстве украинских областей объявлена воздушная тревога. Другие подробности не приводятся.

Ранее в Киеве возникали пробки у мостов через Днепр. Минобороны РФ сообщало о поражении автомобильно-железнодорожного и Северного мостов в украинской столице.

Также сообщалось о повреждении моста через Днепр в подконтрольном Киеву Запорожье. Движение по переправе временно перекрыто.

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