«Я потеряла прежнюю жизнь»: Решетова пожаловалась на тяжелую беременность

Телеведущая Анастасия Решетова пожаловалась, что страдает от сильного токсикоза. По ее словам, вторая ее беременность проходит сложнее первой. Тяжелое состояние мешает девушке вести активную жизнь.

«В первом триместре жесть только начиналась. И самое интересное, что ни привычные лимоны, ни Боржоми не могли остановить это! Мне обещали, что все пройдет к 13 или 20 неделе, но это только усугублялось», — пожаловалась блогерша в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Решетова рассказала, что каждое утро сталкивается с такими симптомами, как рвота, слабость, тошнота и головная боль.

«Все это сопровождается переживаниями, что я потеряла прежнюю жизнь. Я не смогу сейчас быть такой активной, мне ничего нельзя. Очень поддерживают меня дома. Но, честно говоря, физически и психологически мне сейчас очень непросто», — поделилась она.

Анастасия Решетова рассекретила свою беременность, сфотографировавшись в спортивном зале и показывая фигуру со всех ракурсов. Также Решетова прокомментировала появившиеся слухи о том, кто является отцом ее ребенка.

Ранее Решетова рассказала, что ее сын отреагировал на беременность спокойно.

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