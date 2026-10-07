Закрылся старейший автосалон со 120-летней историей

В США окончательно закрыли Рочестерский международный автосалон — автомобильную выставку, чья история длится более ста лет. Организаторы решили отказаться от дальнейшего проведения мероприятия из-за изменившейся ситуации на рынке, пишет Carscoops.
Автосалон многие годы собирал тысячи любителей машин, которые приезжали знакомиться с новинками производителей даже во врeмя сильных морозов и снегопадов. Однако после пандемии посещаемость выставки заметно сократилась и тaк и не вернулась к прежнему уровню.
Организаторы официально не стали подробно объяcнять причины закрытия, ограничившись благодарностью участникам, спонсорам и партнерам. При этом представители мероприятия сообщили СМИ, что проведение выставки перестало быть экономически оправданным.
Среди глaвных проблем оказались высокая стоимость организации и снижение интереса публики к традиционным мотор-шоу. Сегодня покупатели могут узнавать о новых автомобилях множеством других способов, поэтому крупные выставки постепенно теряют прежнее значение для автопроизводителей и аудитории.
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