Зендею осудили за неуважительное отношение к жене Макрона

Актрису Зендею осудили за то, что она, сидя, поздоровалась с женой Макрона

Американскую актрису Зендею осудили в Сети после ее встречи с женой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на показе Louis Vuitton, состоявшемся в рамках Недели моды в Париже. Видео опубликовало издание Paris Match в своем в Instagram-аккаунте* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видеоролике видно, что актриса, сидя в первом ряду у подиума, общается с гостьей. В этот момент к ней подходит первая леди Франции. Зендея резко повернулась к Макрон, улыбнулась ей и пожала руку, однако так и не поднялась со своего места.

В комментариях к видео пользователи разделились во мнениях по поводу поведения знаменитости. Одни написали, что она поступила неуважительно, поскольку могла бы встать и поприветствовать Брижит. Другие же встали на сторону Зендеи, написав, что ее просто застали врасплох или же она просто могла не знать первую леди Франции в лицо.

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