Жена против блогера: погубить брак могут не только алкоголь, казино и измены

Кто сказал, что непьющий и некурящий супруг — это залог счастливой семейной жизни? А вот и необязательно. Чтобы довести вторую половинку до депрессии или даже до развода, можно иметь и более «безобидные» зависимости, чем алкоголизм, табакокурение или игромания. Как бороться с пристрастием любимого человека, о котором окружающие даже не подозревают, и как отличить пристрастие от всего лишь привычки или странного хобби, разберемся с экспертами.

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— В битве за супруга я проиграла блогерам, — говорит 34-летняя бухгалтер Мила. — Кому ни рассказываю, все удивляются моей истории, но, увы, я в этом жила.

Все началось еще в пандемию. Муж Милы потерял работу, и, пока она трудилась дома на удаленке, сводя дебеты с кредитами, лежал в соседней комнате на диване с ноутбуком и просматривал вакансии. А параллельно слушал известного российского блогера. «Авторитет» из Интернета весьма экспрессивно высказывал свое мнение по политическим и социальным вопросам и комментировал киноновинки. Супруг подсел на его рассуждения и подкасты, просматривал их с утра до вечера. Изучил все старые выпуски и каждый раз с нетерпением ждал новых, которые блогер выпускал непрерывным потоком. В какой-то момент задача искать работу в жизни мужа Милы ушла на второй план, уступив место просмотру видео любимого блогера.

— Муж был так увлечен своим гуру из Интернета, с таким упоением пересказывал мне его слова, пытался меня тоже сделать адептом этого блогера. Постоянно уговаривал: «Иди послушай». А у меня квартальные отчеты, — вспоминает Мила. — Дошло до того, что даже секс у нас с мужем происходил под этого блогера.

— Как это?

— А вот так. В спальне на стене у нас висит телевизор, так вот, представьте: ложимся вечером в постель, чтобы заняться любовью, и муж фоном включает этого своего... Говорил, мол, уж очень эфир интересный. А мне каково? Все время мысль: а не представляет ли он во время секса со мной этого своего кумира? Шучу, конечно, но все равно это для меня дикость.

Когда закончилась пандемия, «блогер-разлучник» начал проводить офлайн-встречи со своими поклонниками и ее муж стал регулярно посещать эти мероприятия. Причем иногда даже в ущерб семейным обязанностям.

— Например, он пропустил выступление дочки на концерте в музыкальной школе, не пошел на день рождения своей родной сестры… — перечисляет бывшая жена. — А дальше больше. Вслед за этим блогером он увлекся еще одним похожим «экспертом». Подписался и на него. Тут-то я совсем мужа потеряла…

— А как же работа? Так и не устроился?

— Нашел одну работенку — охранником в гаражах за 40 тысяч рублей. Ну, понятно же почему. Чтобы блогеров своих было удобно смотреть прямо на работе. В гаражах-то нет злой жены, которая пилит за эту дурную привычку. Точнее, не привычку, а зависимость.

Когда Мила подала на развод, муж и вся его родня пришли в ужас. Свекровь посчитала, что невестка на самом деле нашла ее сыну замену, а жалобы на одержимость мужа интернет-гуру лишь повод дать ему отставку. Мила так и не смогла убедить ее, что причина — именно зависимость.

Поругался и успокоился

— Домой после работы приходит всегда не в духе. И тапочки не там стоят, и дверь на один замок закрыта, а не на два, и дети слишком шумят, — перечисляет Наташа, жена Олега. — Даже когда поест, все равно нервный, а ведь обычно голодных мужчин успокаивает ужин. А потом он ложится на диван, начинает листать ленту в соцсети, и примерно через час я уже вижу абсолютно другого человека, доброго, спокойного и ласкового.

Слушая историю Наташи, я подумала было, что ее супруга, как и многих в современном мире, успокаивает просмотр смешных видео или легкой познавательной информации, которой забиты все соцсети. Ну, или (что, конечно, хуже для жены) разглядывание аккаунтов красивых девушек, что у мужей тоже, увы, случается. Однако все оказалось гораздо интереснее.

— Олег ругается в Интернете, — объясняет Наташа. — Вот прямо по-серьезному. Он читает посты посторонних людей, которые ему попадаются в ленте, ищет, к чему прицепиться, и начинает писать провокационные комментарии, чтобы разозлить и автора, и других подписчиков. Начинается, как сейчас принято говорить, «срач». А мужу того и надо! Всем гадостей напишет, со всеми переругается и ходит потом дома довольный. Словно энергию туда, в Интернет, сбрасывает.

Наташа поясняет, что не знает, как относиться к такой зависимости мужа. С одной стороны, его плохое настроение пару часов вполне можно перетерпеть, ведь она знает, что потом он гарантированно станет белым и пушистым. Но, с другой — ее тревожит его сильная зависимость.

— Летом мы поехали в отпуск на дачу, я думала, хоть там-то Олег порелаксирует, поймает дзен, научится успокаиваться естественным способом, — вспоминает она. — Шашлыки, пивко, физическая работа… Но нет: он все равно то и дело залезал в соцсети и там ругался. А потом на даче на полтора дня пропала связь — и мужа накрыло. Таким злым и тревожно-депрессивным я Олега никогда не видела. Он даже порывался ехать обратно домой, причем не признаваясь прямо, что это из-за Интернета, а пытаясь найти какую-нибудь уважительную причину. У меня у самой от переживаний за мужа чуть депрессия не началась. К счастью, Интернет снова заработал и он успокоился. В общем, это не мои выдумки. Проблема налицо.

— А давно это у него началось?

— Все произошло как-то незаметно. Наверняка был какой-то триггер, когда он научился так успокаиваться, но кто же теперь узнает…

Наташа считает, что в случае с Олегом нужно действовать радикально: отключить его от соцсетей и вообще от Интернета. Но разве сделаешь это в современном мире? Все же один раз она попробовала: зашла в гаджеты мужа, пока тот спал, и вышла из всех аккаунтов в соцсетях. Утром, обнаружив, что ему нужно снова вспоминать пароли и логиниться, Олег так разозлился, что ударил кулаком по столу. Стол треснул. Наташа тогда очень испугалась, дети тоже. Так и живет Наташа с этой странной зависимостью мужа и не знает, как помочь ему и их отношениям.

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