Женщину, заказавшую бывшего зятя, признали невменяемой

Уроженка Ярославской области, заказавшая экс-зятя за 400 тысяч рублей, признана неспособной отвечать за свои поступки по результатам психиатрической экспертизы. Молодой человек не пострадал — роли исполнителей заказа играли полицейские. Процесс над неудавшейся убийцей проходит в закрытом режиме.

Как ранее писал "МК", 55-летняя женщина проживала в московской квартире с четырьмя взрослыми детьми. Ее дочь вышла замуж, но семейная жизнь не задалась и молодые люди вскоре подали на развод. В 2024 году разведенная девушка безуспешно пыталась оспорить в суде сам факт заключения брака. Тем временем ее бывший супруг уже женился во второй раз, и его жена забеременела. Заказчица решила, что за дочь нужно отомстить, и наняла киллеров, которые оказались сотрудниками полиции. Женщина предложила 400 тысяч рублей за жизнь бывшего зятя. Она вместе с полицейским проследила до дома парня в Орехово-Борисово, обговорила с "исполнителями" детали убийства, которое должно было быть совершено 10 сентября 2025 года, но женщину разоблачили и взяли под стражу.

Проведенная экспертиза установила, что несостоявшаяся убийца пошла на преступление по причине своей невменяемости. Она будет отправлена на принудительное лечение.