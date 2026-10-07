В Уэльсе из-за запрета на изучение валлийского языка и национальной культуры целое поколение не знает истории своей страны. Об этом в беседе с ИС «Вести» рассказал активист Партии Уэльса Майкл.

По его словам, он осознал свою идентичность только когда стал взрослым.

«Нам запрещали изучение валлийского языка и нашей культуры, поэтому я вырос, не зная ничего об истории своей страны. И только когда я стал старше, я начал открывать для себя свои корни. И это меняет многое, когда ты осознаешь, кто ты такой», — сказал Майкл.

До этого стало известно, что жители города Кроуборо на юге Англии намерены провести референдум о выходе из состава Соединенного Королевства. Причиной послужило решение властей разместить беженцев на соседнем военном объекте. Подобный прецедент уже был создан в оксфордширском Пиддингтоне: там жители провели символическое голосование за независимость, протестуя против точно таких же мер.

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