Арт-кафе рядом с парками Москвы: кафе-галереи с выставками и мастер-классами у метро

Шесть заведений в шаговой доступности от метро — гид 2026 года

Арт-кафе рядом с парком и метро в Москве: где после прогулки посмотреть выставку, попасть на мастер-класс и посидеть с кофе — места в 10 минутах пешком.

После прогулки по парку не обязательно сразу спускаться в метро: в Москве есть арт-кафе, где можно выпить кофе среди картин, попасть на мастер-класс или застать открытие выставки. Мы собрали шесть таких мест в разных районах города — все в шаговой доступности от парка и от станции метро. Это кофейни и рестораны, где выставляются современные художники, работают гончарные мастерские и проходят творческие вечера. Куда зайти после прогулки, чтобы попить кофе, посмотреть выставку или создать что-нибудь своими руками — в материале mk.ru. Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Как составлялся список

Мы искали места, куда можно зайти после прогулки по парку, без долгих поисков и сложных маршрутов. Поэтому главным критерием стала доступность: до парка — не больше 10 минут пешком, до метро — не больше 20. Расстояния считали по маршрутам Яндекс Карт.

Второе, что было важно, — это наличие арт-составляющей. Не просто красивая кофейня, а место, где есть выставки современных художников, работы мастеров в интерьере или мастер-классы. Такие пространства сами по себе становятся поводом задержаться на час-другой.

И третье: все заведения в подборке работают на дату подготовки статьи — начало октября 2026 года. Часы работы, меню и программа мероприятий могут меняться, поэтому перед визитом лучше заглянуть на Яндекс Карты или сайт заведения.

Куда зайти после прогулки по Пресненскому детскому парку

Кофейня «Напротив»

Где: от Пресненского детского парка — 15 минут, от метро «Улица 1905 года» — 3 минуты

Кофейня «Напротив» — арт-кафе с выставками современных художников. Галерея здесь существует уже шестой год, за это время здесь прошло более 50 выставок современного искусства.

Экспозиция меняется каждые несколько недель. Работы художников можно приобрести — в кафе регулярно проходят выставки-продажи живописи, скульптуры и фоторабот.

Гости приходят сюда не только за чашечкой кофе, но и за впечатлениями.

«Мы гибридная галерея. То есть галерея с возможностями кофейни, а не наоборот. В этом принципиальное отличие от других подобных пространств», — объясняет владелец заведения, галерист Александр Миронович.

Тем не менее, здесь всегда есть чем полакомиться. В меню — завтраки (сырники, блинчики, круассаны), кофе на кокосовом молоке, матча, горячий шоколад. Чашка капучино в 200 мл обойдется в 250 рублей.

Адрес: ул. 1905 года, 7, стр. 1.

Часы работы: будни 09:00–21:00, суббота 11:00–21:00, воскресенье 11:00–20:00.

Средний чек: 400–1000 рублей.

Арт-формат: выставки-продажи живописи, скульптуры, фоторабот.

Также подходит: для встреч с друзьями, свиданий, спокойного кофе с ноутбуком.

Куда зайти после прогулки по парку «Красная Пресня»?

Арт-бистро «Узоры»

Где: от парка «Красная Пресня» — 8 минут, от метро «Краснопресненская» — 13 минут

Арт-бистро «Узоры» — ресторан-мастерская, где интерьер напоминает студию художника: кухня ассоциируется со сценой, повара работают на подиуме под театральным светом.

Художественный куратор — Дарья Дурнева, шеф-повар — Максим Фоменков. Каждый предмет декора — керамика, текстиль, картины, посуда — можно приобрести.

В меню — авторские блюда: угорь с пончиками и черной икрой, паста паккери с карри и говядиной, лосось с брокколи в сливочном унаги и многое другое. Средний чек — 1000–3000 рублей.

Адрес: Краснопресненская наб., 2/1.

Часы работы: 12:00–00:00.

Средний чек: 1000–3000 рублей.

Арт-формат: галерея современного искусства, работы художников в интерьере, керамика и текстиль ручной работы.

Также подходит: для свиданий, творческих встреч, ужинов с друзьями. Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Куда зайти после прогулки по Петровскому парку?

Арт-кафе «ГончаровЪ»

Где: от Петровского парка — 9 минут, от метро «Петровский парк» — 17 минут

Арт-кафе «ГончаровЪ» — семейное кафе с гончарной мастерской. Сама мастерская существует с 2000 года, а кафе открылось в 2011-м.

Основная «фишка» заведения — тандем гончара и повара. Блюда готовят и подают в глиняной посуде, сделанной в собственной мастерской. Ежедневно здесь проводят мастер-классы по гончарному делу для взрослых и детей. Интерьер украшен керамикой ручной работы: вазы, кувшины, декоративные тарелки.

Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, 16.

Часы работы: круглосуточно.

Средний чек: 1000–1500 рублей.

Арт-формат: мастер-классы по гончарному делу, керамика ручной работы в интерьере.

Также подходит: для семейного отдыха, творческих свиданий, встреч с друзьями.

Куда зайти после прогулки по парку «Музеон»?

Кофейня «ЗДРАСТЕ»

Где: у входа в парк «Музеон», от метро «Парк культуры» — 8 минут.

Кофейня «ЗДРАСТЕ» — новая точка в парке искусств «Музеон», расположена прямо у входа в парк, рядом с Новой Третьяковкой.

Кофейня открылась в мае 2026 года в отдельном стеклянном павильоне с панорамными окнами и видом на «Музеон». Внутри — 86 посадочных мест, в центре зала — крупное живое дерево, зона с полукруглыми диванами.

Меню объединяет полноценную кухню и барную карту: завтраки, сэндвичи, салаты, супы, горячие блюда, десерты. Кухня работает по принципу «из-под ножа»: блюда готовят на месте, без заморозки и полуфабрикатов. Ну а если вы хотите просто выпить чашечку кофе — всегда пожалуйста. Латте на основе молока и эспрессо — 390 рублей за 300 мл.

Адрес: Крымская наб., 10.

Часы работы: с 10:00 до 22:00.

Средний чек: 800–1200 рублей.

Арт-формат: кофейня в парке искусств, вид на Новую Третьяковку и фонтаны, архитектурный интерьер.

Также подходит: для работы с ноутбуком (Wi-Fi, розетки), свиданий, встреч после выставок.

Куда зайти после прогулки по парку «Сокольники»?

Ресторан «Ботаника»

Где: в парке «Сокольники», от метро «Сокольники» — 6 минут.

Ресторан «Ботаника» — семейное кафе, его главная арт-особенность — детская кулинарная школа, где можно приготовить пиццу, пасту и цветные пельмени под руководством шеф-поваров.

Занятия проходят по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 12:00 до 16:00. Участие — 1300 ₽ с ребенка, группа — от 3 до 15 человек.

Помимо этого, по выходным здесь проходят бесплатные творческие мастер-классы и занятия «Юный агроном». Кофеманам тут предлагают богатый выбор тонизирующих напитков: от крепкого эспрессо за 250 рублей до изысканного эспрессо-тоника и какао с маршмеллоу. Капучино тоже имеется: 350 рублей за 180 мл.

Адрес: пр-д Сокольнического Круга, 2а.

Часы работы: 10:00–22:00 (пн-чт, вс), 10:00–23:00 (пт-сб).

Средний чек: 3300 рублей.

Арт-формат: детская кулинарная школа, творческие мастер-классы, занятия «Юный агроном».

Также подходит: для семейного отдыха, встреч с друзьями, обедов после прогулки. Фото: Чингаев Ярослав /Агентство «Москва»

Куда зайти после прогулки по парку усадьбы Усачевых-Найденовых?

Арт-кафе «Рукав»

Где: от парка усадьбы Усачевых-Найденовых — 10 минут, от метро «Таганская» — 8 минут.

Главная арт-особенность заведения — интерьер, который наполнен винтажными вещами и антиквари