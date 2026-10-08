Безрукова вышла на сцену после перелома

Актриса Ирина Безрукова сообщила, что восстановилась после перелома и уже начала работать.

Безрукова приняла участие в спектакле, который прошел на Урале, в городе Каменск-Уральский. В подтверждение своих слов она опубликовала соответствующие кадры за кулисами. Актриса также планирует сыграть и в предстоящих спектаклях, которые пройдут в других городах.

«Я восстановилась. Я уже могу играть. Я уже играю после травмы, после перелома. И я этому очень рада», — написала Безрукова в своем Telegram-канале.

В августе сообщалось, что Ирина Безрукова получила перелом ноги, из-за чего была вынуждена досрочно завершить театральный сезон. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом без смещения фрагментов кости. Известно, что она передвигалась на инвалидной коляске и использовала ортез.

Также Безрукова показала, как проходило ее восстановление после перелома.

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