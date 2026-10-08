Бородина одним словом назвала долгие отношения без брака

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о мужчинах, которые находятся в длительных отношениях, но не делают предложение своей избраннице.

«Если вы с парнем много лет в отношениях, а он так и не сделал предложение, то это стрем», — написала Бородина в своем Telegram-канале.

Она считает, что люди, которые действительно любят друг друга, будут хотеть определенности в отношениях, и будут стремиться к бракосочетанию. По мнению телеведущей, мужчина будет избегать женитьбы только в том случае, если его представления о будущем не совпадают с представлениями его девушки.

Ранее телеведущая Роза Сябитова высказалась о том, что 36-летняя Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, выходит замуж за 22-летнего искусствоведа Артема Москвина. Она напомнила, что брак — это союз двух взрослых людей, основанный на взаимной ответственности. По словам телеведущей, прочность отношений напрямую зависит от того, насколько строго супруги соблюдают достигнутые договоренности.

Ранее Ксения Бородина объяснила свой отказ возвращать девичью фамилию.

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