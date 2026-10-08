Численность болотных лягушек в берлинском лесу упала критически

Практически все виды земноводных в Берлине находятся под угрозой вымирания из-за ухудшения среды обитания в черте города. К такому выводу пришли авторы отчета Берлинского фонда охраны природы, на данные которого ссылается агентство DPA. Исследование проводилось по заказу городской администрации.

Специалисты оценили состояние мест обитания для 235 популяций земноводных. Эксперты не выявили ни одной территории с благоприятными условиями. В 72% случаев среда обитания классифицирована как плохая, в остальных 28% — как неудовлетворительная.

Авторы доклада предупреждают, что многие популяции балансируют на грани выживания. Без запуска целевых программ по охране и восстановлению видов им грозит локальное исчезновение в ближайшем будущем. Под угрозой оказались даже те животные, которые традиционно считаются приспособленными к городской среде, включая гладкого тритона, съедобную лягушку и обыкновенную жабу. Эти виды стали редкими для столицы Германии.

Экологи приводят данные, демонстрирующие масштаб проблемы. На примере озера Барсзее в столичном лесу Грюневальд видна катастрофическая динамика сокращения численности. В начале 1980-х годов здесь ежегодно фиксировали более двух тысяч взрослых болотных лягушек. К середине 1990-х их количество снизилось до 100–200 особей. Во время последних наблюдений исследователи обнаружили всего одного самца.

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