«Душа компании»: убийца жены и дочери бизнесмена Казаряна дал показания в суде

Алексей Мельничук, по версии следствия более 10 лет назад зарезавший супругу и малолетнюю дочь московского бизнесмена Хорена Казаряна в пентхаусе на Шаболовке , рассказал суду, как совершал чудовищное двойное убийство. По его словам, он мало помнит из того, что произошло, и не понимает, зачем он это натворил. Суд также выслушал личностную характеристику от сожительницы обвиняемого. Оказалось, что Мельничук – душа компании и очень эмпатичный человек.

Как ранее писал "МК", двойное убийство произошло 14 февраля 2015 года в московском пентхаусе на улице Шаболовка. По версии следствия, Мельничук проник в квартиру бизнесмена Хорена Казаряна, где на тот момент находились жена предпринимателя Виктория Казарян и ее девятилетняя дочь. Мужчина убил обеих, нанеся многократные удары ножом, после чего унес с собой около 3000 долларов, бриллиант стоимостью более 300 тысяч рублей, наушники, сумки и другие предметы.

Подозрения вначале пали на хозяина квартиры, поэтому после убийства задержали Казарина, и он провел несколько месяцев в СИЗО, но смог доказать свою непричастность https://www.mk.ru/incident/2025/11/21/est-nestykovki-biznesmen-kazaryan-rasskazal-o-poimke-ubiycy-ego-zheny-i-docheri.html. Продолжительное время циничное преступление оставалось нераскрытым, однако много лет спустя у следствия появилась зацепка — отпечатки пальцев на деревянном комоде, которые и вывели оперативников на след обвиняемого, и он был задержан и предан правосудию.

На заседании в этот четверг Мосгорсуд выслушал сожительницу Мельничука Алену, которая прожила с ним 10 лет до момента его задержания. Девушка сообщила, что познакомились они в 2016 году и сразу влюбились друг в друга, а их отношения были очень хорошими. Некоторое время пара жила в Москве, затем переехала в Кострому.

— Мы жили мирно и в любви, — сказала она, — Алексей помогал по дому, никогда меня не обижал и не бил. Мы были молоды и помогали друг другу учиться. Я обучалась дизайну и стала специалистом, он — программированием, и из курьера развился в программиста.

По словам гражданской жены подсудимого, тот никогда не ввязывался в конфликты, всегда помогал, сочувствовал друзьям и детям и был очень эмпатичен, даже мечтал открыть благотворительный фонд для детей.

—Душа компании, очень много шутил, иронизировал над многими жизненными ситуациями, — так охарактеризовала Мельничука его избранница.

Рассказала свидетельница немного и о семье подсудимого:

—Его и брата воспитывала бабушка, затем мачеха. Мама умерла уже давно. Леша и брат с отцом не ладили. Они думали, что он слишком строг с ними. Леша говорил, что не любит отца.

Об убийстве женщины и ребенка Мельничук ничего не рассказывал сожительнице. Но девушка отметила, что иногда он тревожно спал, а пару раз за все время совместного проживания даже кричал во сне.

Когда в квартиру ворвалась полиция, чтобы задержать Мельничука, она тоже была дома и все сама видела. Алена прибавила, что ее возлюбленный был тогда на третьем дне добровольного голодания.

Когда настала очередь допросить самого обвиняемого, выяснилось, что вину Мельничук признает частично, и обстоятельства помнит очень смутно. Он это объяснил тем, что "психика как-то воспоминания блокирует".

— Не согласен с описанием преступления – там, где про особый цинизм говорится. Я не желал ничьей смерти и бриллиант не похищал. Помню, как начался этот кошмар. Изначально я не планировал грабить и убивать. Для самого загадка, как так вышло. Это было какое-то безумие, — заявил Мельничук.

Затем он начал рассказывать про свои отношения до совершения преступления – с некой девушкой, которая жила на улице Шаболовка. Молодые люди встречались полгода, но и после того, как все закончилось, парень продолжал испытывать к ней чувства.

— До этого два года дела в Москве у меня не очень складывались, денег не было, ел через день. На Шаболовке я искал встречи с бывшей девушкой и 14 декабря 2015 года просто безумно шатался по этажам, потом поднялся на крышу и увидел выход на балкон. Дверь балкона была открыта.

Мужчина рассказал, как спустился с крыши на балкон. Ему показалось, что в квартире ремонт. Он вошел внутрь, а там была дыра в полу. Позже выяснилось, что это шахта лифта. По словам Мельничука, он зачем-то туда полез, поскользнулся, упал и таким образом оказался на втором этаже квартиры.

— Я сильно нашумел, поэтому испугался и спрятался в ванной. Включился свет и вошла женщина с ножом. Не знаю, зачем, но я убил ее. По итогу я совершил страшное преступление — убийство женщины и ребенка. Потом нашел деньги, кубки, ложки и забрал их с собой. Тот день и свое поведение я считаю безумными. Кто в нормальном состоянии будет убивать ребенка и женщину ради каких-то копеек? Зачем убил? Не знаю, абсолютно не понимаю. Я не знал, были ли там какие-то ценности. Искренне раскаиваюсь в содеянном.

Примечательно, что подсудимый не смог вспомнить точно, как происходила борьба между ним и женщиной, в какой момент он вырвал нож из ее рук и сколько раз ударил. При этом, из материалов дела следует, что погибшей было нанесено более 20 ножевых ударов. Про то, как он убивал девочку, обвиняемый не вспомнил вообще ничего.

Кроме того, Мельничук смог точно сказать только то, что забрал менее 2 тысяч долларов, а не 3 тысячи, как считает обвинение, и не помнит, чтобы похищал сумки, футляры для очков, портмоне, алмаз и золотую цепочку, которые ему тоже вменяют.

Сразу после жестокой расправы с женщиной и ребенком Мельничук улетел в Кишинев, а вернулся в Москву примерно через год. В 2022 году он переехал Кострому.

Со стороны обвинения к подсудимому появились вопросы.

— Для какой цели поднялись на крышу?

— Из любопытства. Мне было 21. Молодежное бунтарство. Это все было глупо, — ответил Мельничук.

— Вы не осознавали, что перед вами девочка 9м лет, когда наносили удары?

Этот вопрос сильно смутил обвиняемого, и он ответил только то, что сам пришел в ужас, когда увидел окровавленные тела и не знает, как так вышло.

— Девочка не убегала от вас? По результатам экспертизы ранения были получены на разных этажах.

Мельничук сказал, что помнит только то, что девочка была на втором этаже.

— А вы следили за ходом расследования? Знали, что вместо вас задержан другой человек?

Оказалось, что Мельничук знал, но по собственному признанию «проявил трусость» и не смог