Ефимов сообщил, что в III квартале 2026 года ввели в эксплуатацию 34 соцобъекта

Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы

В Москве за III квартал 2026 года ввели 34 соцобъекта общей площадью более 470 тыс. кв. м.

Москва ежегодно открывает десятки современных школ, детсадов, больниц и поликлиник. Они формируют качественную городскую среду, дают жителям ключевые услуги рядом с домом.

«За период с июля по сентябрь текущего года в столице построили и ввели в эксплуатацию 34 социальных объекта общей площадью свыше 470 тыс. кв. метров. Из них более 290 тысяч квадратных метров приходится на объекты образования. Так, в Москве появилось 15 новых детских садов, 13 школ, а также 3 спортивных комплекса, 2 объекта культуры и поликлиника», – рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Мосгосстройнадзоре пояснили, что столичный стандарт качества строительства обеспечивает системная работа специалистов «Контроля Москвы»: на каждом этапе возведения соцобъектов комитет проводит выездные проверки. Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Инвесторы построили 26 соцобъектов площадью более 328 тыс. м² в 19 районах Москвы. Это развивает территории, сокращает дефицит мест в школах и детсадах, снижает маятниковую миграцию и делает районы самодостаточными.

Так, в Царицыне на Севанской ул., 64, открылся трехэтажный детсад с бассейном на 250 мест, уже принявший первых воспитанников. Фасады отделаны клинкерной плиткой, металлическими панелями и алюминиевыми окнами.

Ранее Собянин рассказал, что в Щербинке открылся детский сад на 300 мест.