Экс-замглавы Роскосмоса освободили из СИЗО в связи с тяжелейшим заболеванием

Как сообщал ранее «МК», Фролов попал за решетку почти три года назад — ему инкриминировали хищение денежных средств при реализации госконтракта на создание новой барокамеры. Близкие заметили, что с ним что-то не так в конце прошлого года, когда он потерял больше 30 кг веса. Затем они обратили внимание на суде, что он тяжело ходит. Однако необходимые исследования, в том числе МРТ и КТ, провести ему не могли - медики считали, что для этого недостаточно показаний. Вывести его в гражданские больницы не представлялось возможным. Когда Фролову стало совсем плохо, его этапировали для проведения медицинской экспертизы на наличие или отсутствие заболевания, препятствующего содержанию под стражей. 13 августа вольные врачи установили серьезный диагноз и указали, что его болезнь входит в перечень тех, с которыми нельзя находится в пенитенциарном учреждении. У Фролова нашли заболевание кровеносной системы, множественные миеломы последней стадии, требующие специфического лечения. Однако это заключение медиков ни следователь, ни начальник в СИЗО в суд не отправляли. Притом что по действующему законодательству сам заключенный и его близкие не могут представлять его для того, чтобы суд рассмотрел возможность отпустить человека из-под ареста. После множественных обращений, в том числе автора этих строк, в различные инстанции и при поддержке уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, удалось добиться изменения меры пресечения. 6 октября следователь направил Фролова под подписку о невыезде. Надо сказать, что Фролов практически сам уже не передвигается, только с помощью коляски. Как бы то ни было, у него появился шанс на нормальное лечение и на то, чтобы сохранить себе жизнь.