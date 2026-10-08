Эмма Стоун в откровенном образе появилась на модном показе

Эмма Стоун пришла на показ Louis Vuitton в Париже в пиджаке на голое тело

Американская актриса Эмма Стоун в откровенном образе пришла на показ бренда Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Снимками поделилось издание Daily Mail.

37-летняя актриса выбрала для выхода в свет костюм насыщенного синего цвета, который состоял из мини-юбки. Пиджак Стоун решила надеть на голое тело.

Кроме того, звезда «Ла-Ла Ленда» надела черные остроносые туфли. Завершили образ небольшая сумка с золотистой цепью и длинное колье.

Ранее супермодель Кара Делевинь в пиджаке на голое тело пришла на показ в Париже. Она выбрала вельветовый костюм фиолетового цвета и такие же лодочки. При этом она надела пиджак на голое тело.

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