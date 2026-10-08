«Грамотные» бобры перегрызли знак, предупреждающий о них

В Польше бобры повалили знак, предупреждающий о них

Бобры в Польше оказались настолько умны, что «прочитали», а потом перегрызли и повалили деревянный столб со знаком, предупреждающим о них.

Как информирует лесничество Люблинец, на берегу одного из прудов на территории ранее была установлена предупреждающая табличка: "Внимание! Ущерб, причиненный бобрами". Лесничие недовольны деятельностью местных обитателей и «хотели предупредить о возможных последствиях деятельности бобров». По их данным, злые бобры «роют норы под дорогой и валят деревья вокруг пруда». Но бобры «прочитали» предупреждение о них самих, и, вероятно, не согласившись, перегрызли дубовый столб с информацией об опасности.

Между тем лесники считают предупреждение вполне серьезным, так как «из-за деятельности бобров ослабленные деревья» могут упасть. К тому же подкопанный грунт под дорогами представляет опасность для людей.

Лесники теперь устно призывают посетителей соблюдать осторожность в районе пруда и думают над тем, как установить новое надежное предупреждение о коварных бобрах.

Читайте также: Для поиска пумы привлекли вертолеты и дроны