Игра на раздевание: искусственному интеллекту запретят создавать обнаженные фото

За создание раздетых фото реальных людей с помощью ИИ – под суд

У разновозрастных пошляков появилось новое развлечение. Они «загоняют» фотографии реальных людей, как правило, женщин, в специально обученную нейросеть и просят сгенерировать обнаженное изображение. Особо «умные» из этой когорты выкладывают результат в закрытые группы или посылают жертве, требуя денег за удаление «компромата». К шантажистам присоединились и школьные хулиганы. Те воплощают свои пубертатные фантазии, раздевая учителей. Все эти «достижения» выкладываются в группы, и те гуляют из класса в класс.

Положить конец такому приему решили в суде.

Московский суд признал незаконным использование нейросети, предназначенной для генерации изображений людей без одежды, применительно к фотографиям граждан России. Соответствующие сведения содержатся в судебных документах.

Нейросеть, один из рекламных слоганов которой — «разденьте свою подругу с помощью ИИ», была выявлена Роскомнадзором. Как следует из материалов, сайт предлагает пользователю по запросу создать обнаженное или порнографическое изображение на основе реальной фотографии с помощью технологий искусственного интеллекта.

Роскомнадзор отметил, что ресурс, работающий через зарубежные сервисы, нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Помимо этого на сайте отсутствует информация, подтверждающая согласие граждан на обработку их персональных данных. Ведомство обратилось в суд с иском.

Столичный суд признал противозаконным как размещение на сайте фото- и видеоизображений россиян, так и созданные при помощи ИИ материалы с участием граждан России, говорится в документах.