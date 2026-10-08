Игра на раздевание: искусственному интеллекту запретят создавать обнаженные фото

Положить конец такому приему решили в суде.
Московский суд признал незаконным использование нейросети, предназначенной для генерации изображений людей без одежды, применительно к фотографиям граждан России. Соответствующие сведения содержатся в судебных документах.
Нейросеть, один из рекламных слоганов которой — «разденьте свою подругу с помощью ИИ», была выявлена Роскомнадзором. Как следует из материалов, сайт предлагает пользователю по запросу создать обнаженное или порнографическое изображение на основе реальной фотографии с помощью технологий искусственного интеллекта.
Роскомнадзор отметил, что ресурс, работающий через зарубежные сервисы, нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Помимо этого на сайте отсутствует информация, подтверждающая согласие граждан на обработку их персональных данных. Ведомство обратилось в суд с иском.
Столичный суд признал противозаконным как размещение на сайте фото- и видеоизображений россиян, так и созданные при помощи ИИ материалы с участием граждан России, говорится в документах.