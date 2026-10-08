«Не разнесет сплетни, не позавидует, не закатит глаза и не схватится за сердце», – так объясняет свой выбор россиянка, доверяющая самое сокровенное не лучшей подруге, сестре или маме, а нейросетке. И она не одинока: охотнее откровенничает с ИИ, чем с реальными людьми, каждый пятый россиянин – это показало исследование.

Опасная исповедь

Если верить аналитикам, изучавшим вопрос по заказу крупной торговой платформы, «исповедуются ИИ» чаще всего молодые люди 18-35 лет. Причем используют искусственный разум не только для получения прикладных сведений в быту или личной жизни, но и просто, чтобы выговориться. 29% используют нейросетку как жилетку для слез, жалуясь на трудности в отношениях, семье, на работе, при принятии жизненных решений и просто на плохое настроение. Специалисты растолковали это явление как «способ безопасно разобраться в своих мыслях и/или проблемах», что, по сути, неплохо.

– Опасно, когда врачей заменяют нейросетью, а потом занимаются самолечением по ее советам, – уверена психотерапевт Гаяне Адамова. – А если человек поделился с ИИ наболевшим, и ему полегчало, лично я не вижу ничего плохого. Благо нейросети, в отличие от многих людей, отвечают вежливо, спокойно, дружелюбно, в поддерживающем и понимающем тоне. А это пусть и иллюзия, но эмпатии. Которой в современном мире нам больше всего и не хватает для ментального здоровья. Потому что нам некогда проявлять эмпатию к ближнему, мы и к самим себе уже ее не успеваем проявлять.

Какие же тайны доверяют молодые россияне ИИ? Узнать это можно лишь от них самих.

– Главное, что толкает исповедаться машине, – безопасность, – уверен программист Максим. – Большинство пользователей воспринимают общение с ботом как «безопасное пространство», где можно выговориться, не опасаясь социальных последствий. Ведь сегодня люди часто боятся, что их признания будут использованы против них.

– Это и впрямь безопасно?

– Смотря какая исповедь. ИИ-модели обучаются на человеческих запросах – соответственно, умеют различать, что такое хорошо и что такое плохо. Другими словами, ничего противозаконного нейросетка с вами сама обсуждать не станет. А детали того, как вас, скажем, бросил любовник, ей действительно не интересны настолько, чтобы куда-то их передавать. Тут она для вас действительно ценнее любой подруги, так как за считаные секунды соберет вам в помощь тематический опыт не ближайшего окружения, а всего мира. И при этом воздержится от личных оценок типа «сама виновата».

Изучение вопроса в англоязычном сегменте Интернета показывает, что россияне далеко не одиноки: используют чат-боты с искусственным интеллектом не только как инструменты для работы или поиска информации, но и как «цифровых исповедников» миллионы людей во всем мире. А откровенные разговоры с нейросетями стали настолько популярной формой психологической разгрузки, что платные психоаналитики затревожились о своих доходах.

– Помню один из самых первых разов своего общения с нейросеткой, – рассказывает 34-летняя нижегородка Мила. – Это вышло случайно. Муж что-то выяснял у ИИ про устройство автомобиля, а я пошутила, что даже за редкими семейными ужинами он разговаривает с другими женщинами. А ИИ вдруг разразился советами, что нельзя так прямо упрекать мужа, нужно понаблюдать, удостовериться и т.д. Тогда мы посмеялись, но когда позже я поссорилась с подругой юности, то вдруг поняла, что совет мне нужен, но вот поделиться этой проблемой я не готова ни с кем. Даже не потому что это такая уж тайна. Просто другие подруги юности, которым это небезразлично, точно станут обсуждать это друг с другом и в итоге разнесут слухи. А остальным это просто неинтересно. В итоге я уже осознанно спросила, как быть, у нейросети. И мы с ней так по душам поговорили, что мне стало легче!

– Я советовался с ИИ, когда не знал, как общаться с тяжело заболевшей пожилой мамой, – признается 59-летний Евгений. – Нужно вселять ей надежду, которую медики не дают, или сказать все прямо? Это очень деликатный вопрос. Родня точно бы посоветовала держать маму в неведении, но я не был уверен, что это правильно. А медики советовали «резать, не дожидаясь перитонита». Нейросеть действительно помогла мне найти соломоново решение.

– Я хотела перестать грызть ногти, но никак не могла, – признается 13-летняя столичная школьница. – Нейросетка дала мне алгоритм, и все получилось!

– А мы на работе воспитывали коллегу, которая все норовила на чужом горбу в рай въехать! – рассказывают в бухгалтерии одного из саратовских предприятий. – Ябедничать начальству не хотелось, попросить отдел кадров – это точно сплетни по всему офису, на платного психолога нужны деньги... И мы с девочками из отдела консультировались с ИИ. Он нам очень помог!

О чем секретничать с ИИ: советы и лайфхаки

Итак, почему мы же мы открываемся машине? Психологи и социологи выделяют несколько ключевых факторов, превращающих ИИ в идеального собеседника для «сердечных» признаний. Они вполне соответствуют сказанному выше:

– Отсутствие осуждения (эффект «непредвзятого слушателя»): в отличие от друзей или родственников ИИ не имеет моральных установок, личных симпатий или антипатий.

– Иллюзия эмпатии: современные языковые модели обучены создавать у собеседника ощущение, что тебя «слышат» и «понимают». Конечно, это лишь имитация эмоционального интеллекта, но дефицит его в реальной жизни так велик, что человеку просто хочется и необходимо верить, что какая-нибудь Алиса или иже с ней его слушают, слышат и понимают.

– Доступность 24/7: естественному разуму, то есть человеку, бывает трудно найти время или подходящий момент для разговора с близким, в то время как ИИ доступен мгновенно, в любое время суток, готовый выслушать «здесь и сейчас».

Статистика того, какие именно секреты пользователи чаще всего доверяют ИИ, тоже существует. Анализ запросов, памяти нейросети и опросы самих пользователей показывают, что во всем мире с нейросетями люди чаще всего делятся темами, которые они боятся или стесняются озвучить в реальном мире. Среди самых частотных: