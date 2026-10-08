Известная спортсменка умерла в возрасте 35 лет

Бывшая волейболистка национальной команды Италии Стефания Корна скончалась в возрасте 35 лет. Как сообщает Sky Italia, спортсменка на протяжении длительного времени боролась с заболеванием.

Подробности о болезни и обстоятельствах смерти Корны не раскрываются. Известно, что значительную часть своей спортивной карьеры она провела в итальянских клубах, включая команды из Бергамо и Пармы.

Корна выступала в амплуа связующей и центральной блокирующей. Еще на юниорском уровне она добилась заметных успехов, дважды выиграв чемпионат Европы со сборной Италии — в 2006 и 2008 годах. В главной национальной команде волейболистка впервые сыграла в 2011 году.

Профессиональную карьеру спортсменка завершила в 2014 году. После ухода из большого спорта Корна сменила сфeру деятельности и стала преподавать английский язык.

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