Известный футболист приговорён к двум годам за подделку COVID-сертификата

Полузащитник сборной Швейцарии и английского «Сандерленда» Гранит Джака приговорён к двум годам условно за подделку сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram* (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta).

Напомним, 21 сентября стало известно, что Джаку исключили из состава сборной Швейцарии за подделку справки о вакцинации. В своём посте футболист отметил, что несколько недель назад публично заявил о готовности нести ответственность за своё решение.

По его словам, после дачи показаний в прокуратуре суд вынес приговор — штраф с испытательным сроком два года. Это означает, что наказание не будет приведено в исполнение, если в течение этого периода он не совершит новых правонарушений. Джака также сообщил, что уже оплатил судебные издержки.

«Я принимаю это решение и беру на себя ответственность за свои действия. Спасибо вам за многочисленные сообщения с выражением поддержки за последние несколько недель. Они много значат для меня», — заключил футболист.

Джаке 33 года. В его карьере были швейцарский «Базель», немецкие «Боруссия» (Мёнхенгладбах) и «Байер», а также английский «Арсенал». За сборную Швейцарии полузащитник выступает с 2011 года: на его счету 152 матча, 18 забитых мячей и 14 голевых передач.

Читайте также:

Конституционный суд РФ рассмотрел дело об алиментах футболиста Матвея Сафонова.

«По-человечески я понимаю Роналду»: Бышовец о скандале в сборной Португалии.

*соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta.