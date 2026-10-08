Какой сегодня праздник: 8 октября 2026

- Праздники в России сегодня: 8 октября 2026 года
- Международные праздники сегодня: 8 октября 2026 года
- Какой сегодня церковный православный праздник: 8 октября 2026 года
- Что можно и нельзя делать сегодня: 8 октября 2026 год
- Почему 8 октября называют Сергеем Капустником и Курятником
- Что можно делать сегодня: 8 октября 2026 года
- Что нельзя делать сегодня: 8 октября 2026 года
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- Кто из знаменитостей и звезд умер 8 октября
- Народные традиции и обычаи сегодня: 8 октября 2026 года
- Гороскоп на сегодня: 8 октября 2026 года
- Какая Луна сегодня и какой лунный день: 8 октября 2026 года
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- Какая сегодня погода в Москве: 8 октября 2026 года
- Какая сегодня погода в Питере: 8 октября 2026 года
- Какая геомагнитная обстановка сейчас: 8 октября 2026 года
Праздники в России сегодня: 8 октября 2026 года
- День работника дополнительного образования — профессиональный праздник педагогов, тренеров, наставников, методистов и руководителей кружков и секций. Эти люди помогают детям и взрослым осваивать то, что выходит за рамки школьной программы: робототехнику, музыку, спорт, изобразительное искусство и многое другое.
- День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России — праздник командиров экипажей Военно-морского флота. Он был установлен в 2007 году приказом главнокомандующего ВМФ. Командир корабля отвечает за экипаж, техническое состояние судна и выполнение боевых задач.
Международные праздники сегодня: 8 октября 2026 года
Всемирный день зрения — дата, посвящённая профилактике глазных заболеваний и сохранению зрения. В этот день офтальмологи напоминают о важности регулярных осмотров, своевременной диагностики и коррекции нарушений зрения.
Среди необычных праздников 8 октября:
- День зануды — шуточный праздник для тех, кто ценит точность, порядок и внимание к деталям. Занудство здесь предлагают рассмотреть с положительной стороны: привычка перепроверять факты и замечать мелочи часто оказывается полезной.
- День квашеной капусты — гастрономический праздник, связанный с осенними заготовками. Квашеная капуста в русской кухне используется и как самостоятельная закуска, и как ингредиент щей, салатов и других блюд.
- День солнечных улыбок — повод чаще улыбаться, говорить добрые слова и делиться хорошим настроением с окружающими.
Какой сегодня церковный православный праздник: 8 октября 2026 года
По православному календарю 8 октября 2026 года совершается память нескольких святых:
- Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392 год) — одного из самых почитаемых русских святых, основателя Троице-Сергиевой лавры.
- Память преподобной Евфросинии Александрийской (V век).
- Память святого Николая Розова, исповедника, пресвитера (1941 год).
- Память преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1250 год).
- Воспоминание перенесения мощей святителя Германа, архиепископа Казанского (1592 год).
- Память преподобной Досифеи затворницы, Киевской (1776 год).
- Память преподобномученика Пафнутия Египетского и с ним 546 мучеников (III век).
- Обретение мощей священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова, пресвитеров (1985 год).
Что можно и нельзя делать сегодня: 8 октября 2026 год
8 октября 2026 года православные верующие чтят память преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых, основателя Троице-Сергиевой лавры. В народном календаре этот день носит названия Сергей Капустник, Сергий Курятник, Сергеев день или просто Капустки. С ним связано множество традиций, добрых обычаев и строгих запретов, которые наши предки соблюдали веками.
Почему 8 октября называют Сергеем Капустником и Курятником
Название Капустник появилось потому, что именно в эту пору крестьяне начинали массово рубить и квасить капусту на зиму. Считалось, что после первых заморозков кочаны становятся особенно хрустящими и сладкими, а значит, лучше хранятся. Заготовка превращалась в настоящее событие: в доме собирались родные, соседи и молодёжь, и работа шла веселее под песни и разговоры. Такие посиделки ласково называли «капустки».
Второе прозвище — Курятник — связано с тем, что Сергия Радонежского в народе почитали покровителем домашней птицы, особенно кур. В этот период часть птицы забивали для еды и продажи, а оставшихся осматривали и готовили к зиме. Хозяева следили за птичником, кормом и состоянием пернатых, веря, что молитва святому поможет курам хорошо нестись и не болеть.
Что можно делать сегодня: 8 октября 2026 года
- Посетить храм и помолиться. Для верующих 8 октября — прежде всего день памяти Сергия Радонежского. Совершается праздничная служба. К святому обращаются с просьбами о помощи в учении, укреплении веры, согласии между людьми, здоровье детей, разрешении сложных жизненных ситуаций, усмирении гордыни и справедливости в суде.
- Заниматься заготовками. Главное домашнее дело дня — рубить и квасить капусту. Кочаны очищали от верхних листьев, освобождали от кочерыжек и мелко секли. Дети чистили морковь, старшие её резали, остальные занимались капустой. Подготовленные овощи закладывали в бочки или кадки, пересыпали солью, добавляли морковь, яблоки, бруснику или клюкву и утрамбовывали. Считалось, что капуста, заготовленная в этот день, особенно хорошо хранится и приносит здоровье.
- Печь пироги с капустой. Хозяйки пекли пироги, ставили на стол щи, голубцы и блюда из курицы. По поверью, тот, кто в этот день попробует капустный пирог, всю зиму не будет болеть. Первый горячий пирожок обязательно относили на капустную гряду и закапывали в землю — в знак благодарности земле за урожай и в надежде на плодородный год. Выпечкой угощали и скотину, чтобы она была здорова и легко перезимовала.
- Помогать нуждающимся. День считался особенно благоприятным для добрых дел. Помощь нуждающимся, милостын