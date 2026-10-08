Какой сегодня праздник: 8 октября 2026

8 октября 2026 года — 281-й день года по григорианскому календарю (282-й в високосные годы). По юлианскому календарю эта дата соответствует 25 сентября. В этот день отмечают несколько профессиональных, международных и необычных праздников, вспоминают важные исторические события и чествуют известных людей, родившихся в разные эпохи. Сколько дней до Нового года?

Праздники в России сегодня: 8 октября 2026 года

День работника дополнительного образования — профессиональный праздник педагогов, тренеров, наставников, методистов и руководителей кружков и секций. Эти люди помогают детям и взрослым осваивать то, что выходит за рамки школьной программы: робототехнику, музыку, спорт, изобразительное искусство и многое другое.

— профессиональный праздник педагогов, тренеров, наставников, методистов и руководителей кружков и секций. Эти люди помогают детям и взрослым осваивать то, что выходит за рамки школьной программы: робототехнику, музыку, спорт, изобразительное искусство и многое другое. День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России — праздник командиров экипажей Военно-морского флота. Он был установлен в 2007 году приказом главнокомандующего ВМФ. Командир корабля отвечает за экипаж, техническое состояние судна и выполнение боевых задач.

Международные праздники сегодня: 8 октября 2026 года

Всемирный день зрения — дата, посвящённая профилактике глазных заболеваний и сохранению зрения. В этот день офтальмологи напоминают о важности регулярных осмотров, своевременной диагностики и коррекции нарушений зрения.

Среди необычных праздников 8 октября:

День зануды — шуточный праздник для тех, кто ценит точность, порядок и внимание к деталям. Занудство здесь предлагают рассмотреть с положительной стороны: привычка перепроверять факты и замечать мелочи часто оказывается полезной.

— шуточный праздник для тех, кто ценит точность, порядок и внимание к деталям. Занудство здесь предлагают рассмотреть с положительной стороны: привычка перепроверять факты и замечать мелочи часто оказывается полезной. День квашеной капусты — гастрономический праздник, связанный с осенними заготовками. Квашеная капуста в русской кухне используется и как самостоятельная закуска, и как ингредиент щей, салатов и других блюд.

— гастрономический праздник, связанный с осенними заготовками. Квашеная капуста в русской кухне используется и как самостоятельная закуска, и как ингредиент щей, салатов и других блюд. День солнечных улыбок — повод чаще улыбаться, говорить добрые слова и делиться хорошим настроением с окружающими. Фото: Никита Попов

Какой сегодня церковный православный праздник: 8 октября 2026 года

По православному календарю 8 октября 2026 года совершается память нескольких святых:

Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392 год) — одного из самых почитаемых русских святых, основателя Троице-Сергиевой лавры.

Память преподобной Евфросинии Александрийской (V век).

Память святого Николая Розова, исповедника, пресвитера (1941 год).

Память преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1250 год).

Воспоминание перенесения мощей святителя Германа, архиепископа Казанского (1592 год).

Память преподобной Досифеи затворницы, Киевской (1776 год).

Память преподобномученика Пафнутия Египетского и с ним 546 мучеников (III век).

Обретение мощей священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова, пресвитеров (1985 год).

Что можно и нельзя делать сегодня: 8 октября 2026 год

8 октября 2026 года православные верующие чтят память преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых, основателя Троице-Сергиевой лавры. В народном календаре этот день носит названия Сергей Капустник, Сергий Курятник, Сергеев день или просто Капустки. С ним связано множество традиций, добрых обычаев и строгих запретов, которые наши предки соблюдали веками.

Почему 8 октября называют Сергеем Капустником и Курятником

Название Капустник появилось потому, что именно в эту пору крестьяне начинали массово рубить и квасить капусту на зиму. Считалось, что после первых заморозков кочаны становятся особенно хрустящими и сладкими, а значит, лучше хранятся. Заготовка превращалась в настоящее событие: в доме собирались родные, соседи и молодёжь, и работа шла веселее под песни и разговоры. Такие посиделки ласково называли «капустки».

Второе прозвище — Курятник — связано с тем, что Сергия Радонежского в народе почитали покровителем домашней птицы, особенно кур. В этот период часть птицы забивали для еды и продажи, а оставшихся осматривали и готовили к зиме. Хозяева следили за птичником, кормом и состоянием пернатых, веря, что молитва святому поможет курам хорошо нестись и не болеть.

Что можно делать сегодня: 8 октября 2026 года