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Какой сегодня праздник: 8 октября 2026

Христианский праздник сегодня, народные приметы и традиции, погода сегодня

8 октября 2026 года — 281-й день года по григорианскому календарю (282-й в високосные годы). По юлианскому календарю эта дата соответствует 25 сентября. В этот день отмечают несколько профессиональных, международных и необычных праздников, вспоминают важные исторические события и чествуют известных людей, родившихся в разные эпохи.

Сколько дней до Нового года?

Христианский праздник сегодня, народные приметы и традиции, погода сегодня
Содержание:

Праздники в России сегодня: 8 октября 2026 года

  • День работника дополнительного образования — профессиональный праздник педагогов, тренеров, наставников, методистов и руководителей кружков и секций. Эти люди помогают детям и взрослым осваивать то, что выходит за рамки школьной программы: робототехнику, музыку, спорт, изобразительное искусство и многое другое.
  • День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России — праздник командиров экипажей Военно-морского флота. Он был установлен в 2007 году приказом главнокомандующего ВМФ. Командир корабля отвечает за экипаж, техническое состояние судна и выполнение боевых задач.

Международные праздники сегодня: 8 октября 2026 года

Всемирный день зрения — дата, посвящённая профилактике глазных заболеваний и сохранению зрения. В этот день офтальмологи напоминают о важности регулярных осмотров, своевременной диагностики и коррекции нарушений зрения.

Среди необычных праздников 8 октября:

  • День зануды — шуточный праздник для тех, кто ценит точность, порядок и внимание к деталям. Занудство здесь предлагают рассмотреть с положительной стороны: привычка перепроверять факты и замечать мелочи часто оказывается полезной.
  • День квашеной капусты — гастрономический праздник, связанный с осенними заготовками. Квашеная капуста в русской кухне используется и как самостоятельная закуска, и как ингредиент щей, салатов и других блюд.
  • День солнечных улыбок — повод чаще улыбаться, говорить добрые слова и делиться хорошим настроением с окружающими.

Какой сегодня церковный православный праздник: 8 октября 2026 года

По православному календарю 8 октября 2026 года совершается память нескольких святых:

  • Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392 год) — одного из самых почитаемых русских святых, основателя Троице-Сергиевой лавры.
  • Память преподобной Евфросинии Александрийской (V век).
  • Память святого Николая Розова, исповедника, пресвитера (1941 год).
  • Память преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1250 год).
  • Воспоминание перенесения мощей святителя Германа, архиепископа Казанского (1592 год).
  • Память преподобной Досифеи затворницы, Киевской (1776 год).
  • Память преподобномученика Пафнутия Египетского и с ним 546 мучеников (III век).
  • Обретение мощей священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова, пресвитеров (1985 год).

Что можно и нельзя делать сегодня: 8 октября 2026 год

8 октября 2026 года православные верующие чтят память преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых русских святых, основателя Троице-Сергиевой лавры. В народном календаре этот день носит названия Сергей Капустник, Сергий Курятник, Сергеев день или просто Капустки. С ним связано множество традиций, добрых обычаев и строгих запретов, которые наши предки соблюдали веками.

Почему 8 октября называют Сергеем Капустником и Курятником

Название Капустник появилось потому, что именно в эту пору крестьяне начинали массово рубить и квасить капусту на зиму. Считалось, что после первых заморозков кочаны становятся особенно хрустящими и сладкими, а значит, лучше хранятся. Заготовка превращалась в настоящее событие: в доме собирались родные, соседи и молодёжь, и работа шла веселее под песни и разговоры. Такие посиделки ласково называли «капустки».

Второе прозвище — Курятник — связано с тем, что Сергия Радонежского в народе почитали покровителем домашней птицы, особенно кур. В этот период часть птицы забивали для еды и продажи, а оставшихся осматривали и готовили к зиме. Хозяева следили за птичником, кормом и состоянием пернатых, веря, что молитва святому поможет курам хорошо нестись и не болеть.

Что можно делать сегодня: 8 октября 2026 года

  • Посетить храм и помолиться. Для верующих 8 октября — прежде всего день памяти Сергия Радонежского. Совершается праздничная служба. К святому обращаются с просьбами о помощи в учении, укреплении веры, согласии между людьми, здоровье детей, разрешении сложных жизненных ситуаций, усмирении гордыни и справедливости в суде.
  • Заниматься заготовками. Главное домашнее дело дня — рубить и квасить капусту. Кочаны очищали от верхних листьев, освобождали от кочерыжек и мелко секли. Дети чистили морковь, старшие её резали, остальные занимались капустой. Подготовленные овощи закладывали в бочки или кадки, пересыпали солью, добавляли морковь, яблоки, бруснику или клюкву и утрамбовывали. Считалось, что капуста, заготовленная в этот день, особенно хорошо хранится и приносит здоровье.
  • Печь пироги с капустой. Хозяйки пекли пироги, ставили на стол щи, голубцы и блюда из курицы. По поверью, тот, кто в этот день попробует капустный пирог, всю зиму не будет болеть. Первый горячий пирожок обязательно относили на капустную гряду и закапывали в землю — в знак благодарности земле за урожай и в надежде на плодородный год. Выпечкой угощали и скотину, чтобы она была здорова и легко перезимовала.
  • Помогать нуждающимся. День считался особенно благоприятным для добрых дел. Помощь нуждающимся, милостын