Кашпировского могут похоронить на Украине

Shot: Кашпировского планируют похоронить на Украине рядом с родителями

Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронят на Украине — рядом с могилами родителей и дочери от первого брака. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как стало известно изданию, гроб с телом подготовили к транспортировке в одном из подмосковных ритуальных бюро. Кремировать мага близкие отказались. После прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище тело отправили к месту погребения.

Анатолий Кашпировский родился в селе Ставница Хмельницкой области и в разное время имел гражданство СССР и Украины. В январе 1996 года в интервью он рассказывал, что оставил квартиру в Киеве и получил российское гражданство. Его родители и дочь Елена похоронены на Центральном Винницком кладбище.

О смерти психотерапевта стало известно 3 октября. Ему было 87 лет. По словам его директора, причиной смерти стала остановка сердца.

Ранее сообщалось, что сын Кашпировского продал дом в США после полицейских облав на арендаторов.

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