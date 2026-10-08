Хулиган пытался заставить подростка встать на колени

Молодой человек, пытавшийся заставить подростка встать на колени, осужден Павловопосадским городским судом за хулиганство.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, инцидент произошел 16 апреля в селе Рахманово. Агрессор направил на юношу пневматический пистолет и потребовал, чтобы тот преклонил колени. Получив отказ, мужчина выстрелил в парня и ранил его в стопу. После этого он скрылся. Пистолет злоумышленник выбросил, однако улик оказалось достаточно, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Суд приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком два года.