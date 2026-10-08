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Общество 181

Хулиган пытался заставить подростка встать на колени

Хулиган пытался заставить подростка встать на колени

Молодой человек, пытавшийся заставить подростка встать на колени, осужден Павловопосадским городским судом за хулиганство.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, инцидент произошел 16 апреля в селе Рахманово. Агрессор направил на юношу пневматический пистолет и потребовал, чтобы тот преклонил колени. Получив отказ, мужчина выстрелил в парня и ранил его в стопу. После этого он скрылся. Пистолет злоумышленник выбросил, однако улик оказалось достаточно, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Суд приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком два года.

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