Корги прогнал медведя на Сахалине, а в Хабаровском крае в пожаре погибли женщина и четверо ее детей: картина дня в регионах России глазами «МК»

Заглянем за МКАД: чем дышит Россия сегодня? Журналисты «Московского комсомольца» в 78 регионах России внимательно следят за всем, что происходит в стране, – от громких происшествий до повседневных проблем и радостей. Эксклюзивный взгляд на самые важные события дня – в нашем обзоре.

Лжетуристок из Азии поймали на незаконной работе в Приморье. Женщины приехали по туристической визе. Вместо осмотра достопримечательностей устроились в агрокомпанию.

Житель Перми напал на начальника с топором. После покушения агрессор скрылся. Полиция нашла мужчину и задержала благодаря записям видеонаблюдения.

Ульяновский криминальный авторитет скончался под стражей. Тело Романа Халимонова, известного как Рома Попенок, обнаружили в больнице. Причина смерти — механическая асфиксия, признаков насилия не обнаружено.

Мать и четверо ее детей погибли в пожаре в Хабаровском крае. В квартире не был установлен автономный пожарный извещатель. От гибели удалось спасти двух детей.

Врачи Калининграда спасли селезёнку подростка с огромной кистой. Размер новообразования — 20 см. Киста объёмом 1,5 л появилась после травмы живота.

Медведь напал на школьника в Алтайском крае. Инцидент произошел на пасеке. Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести.

Краснокнижного черного аиста впервые заметили в Сочи. Ранее представителей подобного вида в этой местности не наблюдали. Всего в стране насчитывается не более 500 гнездящихся пар черных аистов.

Убивший туристку из Новосибирска медведь оказался с патологией мозга. После отстрела тело хищника отправили в лабораторию. Эксперты подтвердили наличие заболевания.

Народный писатель Тувы Кара-Куске Чооду погиб в ДТП. Ему было 90 лет. На счёту писателя более 150 песен и 40 литературных трудов.

Корги прогнал медведя в Сахалине. Зверя привлек запах гнилых груш в бочках на дачном участке.