В тридцать пять лет он внезапно осознал, что у каждого взрослого человека должна быть своя «коробка с проводами». Это такой сакральный объект.
Если у тебя нет коробки, в которой мертвым узлом сплелись кабели от телефонов, купленных в год миллениума, зарядка от неизвестного триммера и три одинаковых шнура «скарт-скарт», тебя просто не пустят во взрослую жизнь. Тебя остановят на паспортном контроле зрелости и скажут: «Извините, мужчина, у вас нет провода, который вы никогда не выбросите, потому что «а вдруг понадобится». Возвращайтесь в юность».
Олег вздохнул. Жизненный опыт подсказывал ему, что «а вдруг» наступает примерно никогда. Но выкинуть коробку означало совершить предательство против генетической памяти предков, которые копили пакеты с пакетами.
В дверь позвонили. На пороге стоял сосед снизу, Михалыч. Лицо Михалыча выражало крайнюю степень экзистенциального тупика.
— Олежек, выручай, — хмуро сказал Михалыч. — У тебя есть этот... как его... провод такой? С одной стороны плоский, с другой — кругленький, а посередине как будто его собака жевала?
Олег замер. Сердце его забилось в ритме чечетки. Вот он, звездный час. Момент истины.
Он молча прошел в комнату, достал из шкафа заветную коробку, запустил туда руку по локоть, словно шаман в котел с зельем, и... вытащил именно то, что просил Михалыч. Даже со следами зубов неизвестного пса.
Михалыч благоговейно принял кабель.
— Ну ты голова, — прошептал сосед. — Спаситель. Жена пилила, что я хлам храню. А хлам-то — он у тебя!
Михалыч ушел, а Олег остался стоять посреди прихожей. Он смотрел на свою коробку с проводами и вдруг понял: хаос упорядочен. Мы все связаны невидимыми нитями судьбы, которые на самом деле просто старые зарядки от «Нокии». Главное — вовремя передать их ближнему своему. В этом и заключается вся сермяжная правда нашего бытия.
В РИФМУ
Друзья и лайки
С утра гоняю мыслей стайки,
Устав от нудных новостей.
Друзья опять не ставят лайки,
Их удаляю из друзей!
Им, значит, я неинтересен,
И доверять таким нельзя.
Чтоб не был мир уныл и пресен,
Должны нас радовать друзья.
Мои сомнения раздуты,
Но лишь сильнее становлюсь.
Ну как, найдется полминуты
Прочесть и мне поставить плюс?