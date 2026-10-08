Олег стоял перед зеркалом и пытался понять, в какой именно момент его жизнь превратилась в инструкцию к утюгу. Все вроде бы шло по правилам, но белье оставалось мятым, а из ушей периодически шел пар.

В тридцать пять лет он внезапно осознал, что у каждого взрослого человека должна быть своя «коробка с проводами». Это такой сакральный объект.

Если у тебя нет коробки, в которой мертвым узлом сплелись кабели от телефонов, купленных в год миллениума, зарядка от неизвестного триммера и три одинаковых шнура «скарт-скарт», тебя просто не пустят во взрослую жизнь. Тебя остановят на паспортном контроле зрелости и скажут: «Извините, мужчина, у вас нет провода, который вы никогда не выбросите, потому что «а вдруг понадобится». Возвращайтесь в юность».

Олег вздохнул. Жизненный опыт подсказывал ему, что «а вдруг» наступает примерно никогда. Но выкинуть коробку означало совершить предательство против генетической памяти предков, которые копили пакеты с пакетами.

В дверь позвонили. На пороге стоял сосед снизу, Михалыч. Лицо Михалыча выражало крайнюю степень экзистенциального тупика.

— Олежек, выручай, — хмуро сказал Михалыч. — У тебя есть этот... как его... провод такой? С одной стороны плоский, с другой — кругленький, а посередине как будто его собака жевала?

Олег замер. Сердце его забилось в ритме чечетки. Вот он, звездный час. Момент истины.

Он молча прошел в комнату, достал из шкафа заветную коробку, запустил туда руку по локоть, словно шаман в котел с зельем, и... вытащил именно то, что просил Михалыч. Даже со следами зубов неизвестного пса.

Михалыч благоговейно принял кабель.

— Ну ты голова, — прошептал сосед. — Спаситель. Жена пилила, что я хлам храню. А хлам-то — он у тебя!

Михалыч ушел, а Олег остался стоять посреди прихожей. Он смотрел на свою коробку с проводами и вдруг понял: хаос упорядочен. Мы все связаны невидимыми нитями судьбы, которые на самом деле просто старые зарядки от «Нокии». Главное — вовремя передать их ближнему своему. В этом и заключается вся сермяжная правда нашего бытия.

В РИФМУ

Друзья и лайки

С утра гоняю мыслей стайки,

Устав от нудных новостей.

Друзья опять не ставят лайки,

Их удаляю из друзей!

Им, значит, я неинтересен,

И доверять таким нельзя.

Чтоб не был мир уныл и пресен,

Должны нас радовать друзья.

Мои сомнения раздуты,

Но лишь сильнее становлюсь.

Ну как, найдется полминуты

Прочесть и мне поставить плюс?