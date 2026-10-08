Крах доверия: таиландский экс-монах получил 50 лет тюрьмы за хищение пожертвований

Суд в Таиланде признал бывшего влиятельного буддийского монаха Алонгкота Пунмука виновным в масштабном мошенничестве, отмывании денег и растрате благотворительных средств хосписа для больных ВИЧ/СПИДом, приговорив его к максимальному по закону сроку в 50 лет тюремного заключения, сообщает издание India Today.

По данным следствия, настоятель известного монастыря Ват Пхра Бат Нампху в провинции Лопбури вместе с сообщником систематически выводил пожертвования верующих на подставные счета. Хоспис, созданный еще в 1992 году как передовой гуманитарный проект помощи отверженным пациентам, пользовался общенациональным уважением, однако проверка вскрыла хищения на сумму свыше 9 миллионов долларов. Совокупный расчетный срок осужденного составил сотни лет, но был автоматически сокращен до предельной планки законодательства королевства.

Скандал нанес тяжелый удар по репутации религиозных благотворительных фондов страны. Власти Таиланда усиливают аудит храмовых финансов и порядок декларирования пожертвований.

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