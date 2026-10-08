Крестопад продолжается: почему закон о защите религиозных символов, принятый в 2025 году, не работает

Несмотря на принятый в июле 2025 года Госдумой РФ закон, запрещающий изображение храмов и других объектов традиционных религий России без их религиозных символов (в частности, крестов на православных храмах), крестопад регулярно обнаруживается в разных регионах РФ в том или ином виде. Свежий пример — российский банк оформил свои витрины офиса в Москве с этим нарушением. Очевидно, что те, кто малюет такие картинки, далеки от веры и Бога и не понимают, что означает крест для православных верующих. Но для таких непонятливых и был принят этот закон.

Пожалуй, все началось в октябре 2023 года с Банка России, вернее, с его новых купюр. На новой банкноте номиналом одна тысяча рублей была изображена Дворцовая церковь XVII века в Казанском кремле без креста. Потом авторы оправдывались, что сейчас в этом здании расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, и оно не используется как храм, так что крест сняли еще в советское время. ЦБ пообещал доработать дизайн купюры и, спустя год, представил 25 вариантов других объектов.

Россияне начали обращать внимание на изображения храмов на самых разных информационных и рекламных материалах в различных сферах. И оказалось, что «бескрестие» — явление массовое. И не только кресты убирают с картинок, но и искажают символы государственной российской власти.

И вот, 15 июля 2025 года Государственная дума РФ приняла Закон об изменениях в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», чтобы защитить религиозные символы традиционных вероисповеданий от искажения, ретуши и коммерциализации. Запрет распространяется на публикации в СМИ и Интернете, на объявления, рекламу и вывески; действует при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также касается государственных, муниципальных символов и знаков, эмблем.

Авторы законопроекта тогда отмечали, что в России часто фиксируются факты ретуширования, затирания религиозных символов, например, крестов с куполов христианских храмов — на фотографиях, уличных плакатах, упаковке товаров, элементах убранства выставочных залов, на денежных купюрах, в прессе. Это вызывает возмущение не только верующих, но и всех культурных людей. Такая практика, особенно при массовом повторении, может создавать ложное ощущение, что религиозные символы — неуместный или нежелательный элемент общественного пространства, отметил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Казалось бы, бизнес и тем более госорганы обязаны соблюдать законы. Но крестопад продолжился и после принятия этих поправок.

Так, например, в мае 2026 года в метрополитене Новосибирска о. Дмитрий Полушин обнаружил состав поезда, в оформлении которого были использованы силуэты достопримечательностей города. Среди них легко узнавались часовня во имя святого Николая Чудотворца на Красном проспекте и собор Александра Невского. Но крестов на них не наблюдалось...

Дурную славу в этом смысле обрела и администрация Перми: на арт-объекте к 300-летию города его авторы тоже «упустили» из вида кресты. Правозащитный религиозный центр-движение, который регулярно выкладывает у себя посты о подобных нарушениях, направил тогда досудебную претензию в администрацию города с требованием устранить нарушение.

И вот презрение к закону и чувствам верующих выказал сейчас и российский банк. Сколько времени у них оформлены витрины с изображениями объектов без крестов возле метро «Юго-Западная», неизвестно. Об этом снова просигнализировал в своем канале Правозащитный центр «Сорок сороков», отметив, что «почему-то банки особенно часто испытывают нелюбовь, если можно так выразиться, ко Кресту», и приведя примеры этому.

«Кресты должны быть на куполах — на любой картинке, какая бы она ни была. Любом арт-объекте. Даже если он создан давно — есть новые требования к изображению храмов согласно новому закону о защите религиозных символов при использовании их изображений в публичной сфере, и все должно быть приведено в соответствии с ними», — подчеркнул в беседе с «МК» заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев.

Надо сказать, что за «стирание» или игнорирование крестов на изображениях церквей и храмов у нас предусмотрены штрафы — Госдума их одобрила в апреле 2026 года. Соответствующие поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях (для граждан — от 5 000 до 30 000 руб. или обязательные работы до 120 часов, для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 руб., для юридических лиц — от 100 000 до 300 000 руб.). Был увеличен срок давности привлечения к ответственности по этим правонарушениям — с 90 дней до одного года с момента совершения нарушения.

Но эксперт убежден, что надлежащей ответственности за подобные нарушения у нас пока нет. «Мотивы, почему некоторые организации продолжают это делать, мне непонятны, — говорит он. — Поэтому, на мой взгляд, здесь было бы хорошо подготовить соответствующий законопроект об установлении ответственности за подобные деяния, в котором нужно прописать мотивы, — если мотив корыстный, если он направлен на разжигание национальной розни, на оскорбление чувств верующих, то ответственность должна быть более серьезной. Потому что это не то же самое, если человек «пропустил крест» в силу своей неграмотности или невнимательности — хотя это тоже не должно служить оправданием».

По его словам, в этой теме давно уже нужно поставить точку: если вы изображаете какой-то храм, здание, историческое место, и на нем есть религиозные символы, то они в точности должны попасть на такое изображение. И не допускается ничего замарывать, изымать, закрашивать, ссылаться на «неправильные пиксели» и так далее. «Надо всем миром этому противостоять. Лучшим выходом, если вы заметили такой факт в своем городе, будет составление коллективного заявления неравнодушных жителей в полицию и прокуратуру, чтобы заставить власти исполнить федеральное законодательство. Если это не даст результата, можно