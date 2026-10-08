Максим Ликсутов сообщил о вручении почетных званий промышленникам Москвы

7 октября, в День московской промышленности, наградили работников столичного индустриального сектора. Подробности озвучили заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем московской промышленности.

«Сегодня в индустриальном секторе занято уже более 767 тыс человек — это каждый десятый работающий житель столицы. Именно кадровый резерв — основа для роста, конкурентоспособности и процветания не только отдельной промышленной компании, но и городской экономики в целом», — прокомментировал Максим Ликсутов.

Звание «Почетный работник промышленности города Москвы» получили: инженер-технолог «Микрона» Ирина Селиванова, токарь «ГЕЛИЙМАШа» Владимир Кулабухов, оператор «ЭКСТРА М» Надежда Гуслева, заведующая виварием «Эндофарма» Татьяна Павлова, начальник отдела разработки ПО «АНКАД» Иван Вольваков и глава конструкторского бюро НПО «Наука» Владимир Чижиков.

«Отдельно ежегодно мы отмечаем достижения московских заводов и высокотехнологичных предприятий, которые вносят весомый вклад в обеспечение технологического суверенитета столицы и страны в целом. Лауреатами премии “Лидеры промышленности Москвы” в 2026 году стали 14 компаний, в том числе резиденты особой экономической зоны “Технополис Москва”», — подчеркнул Гарбузов.