Мини-скандал в Дубае: выпуск гида Michelin вызвал споры рестораторов

Выход пятого юбилейного издания гида The MICHELIN Guide Dubai спровоцировал оживленные споры и недовольство в профессиональном гастрономическом сообществе эмирата. Несмотря на включение в итоговый список 122 ресторанов и повышение Orfali Bros до двух звезд Michelin, ряд местных шеф-поваров и ресторанных критиков выразили скепсис по поводу объективности инспекторов.

В кулуарах индустрии обсуждают неожиданное распределение наград в категории Bib Gourmand и включение новых концепций, которые часть профессионалов сочла переоцененными. Представители гида настаивают на абсолютной независимости анонимных проверок, подчеркивая, что эмират превратился в один из самых конкурентных и динамичных кулинарных центров мира.

Тем не менее споры вокруг прозрачности судейства подогрели интерес к премиальным заведениям города. Рестораторы ожидают рекордного наплыва гостей в отмеченные гидом локации.

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