Минобрнауки завершит переход вузов на новую модель образования до 2030 года

Минобрнауки переведёт вузы на новую модель образования до 2030 года

Глава Минобрнауки Валерий Фалько рассказал о сроках реформы. По словам министра, переход вузов на новую модель высшего образования завершится до 2030 года.

«Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года», — сообщил министр РИА Новости.

Отдельные группы специальностей и направлений подготовки пройдут эти мероприятия к 2027/2028 учебному году.

Пилотный проект по внедрению новой системы высшего образования стартовал в 2023 году. Сейчас в программе участвуют 17 вузов. Студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Всё обучение проходит по обновлённым правилам.

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