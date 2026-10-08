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Общество 1382

Минобрнауки завершит переход вузов на новую модель образования до 2030 года

Минобрнауки переведёт вузы на новую модель образования до 2030 года

Минобрнауки переведёт вузы на новую модель образования до 2030 года

Глава Минобрнауки Валерий Фалько рассказал о сроках реформы. По словам министра, переход вузов на новую модель высшего образования завершится до 2030 года.

«Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года», — сообщил министр РИА Новости.

Отдельные группы специальностей и направлений подготовки пройдут эти мероприятия к 2027/2028 учебному году.

Пилотный проект по внедрению новой системы высшего образования стартовал в 2023 году. Сейчас в программе участвуют 17 вузов. Студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Всё обучение проходит по обновлённым правилам.

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