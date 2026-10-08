МВД РФ предупредило о мошеннической схеме с поддельными сайтами

В МВД России предупредили о поддельных сайтах для распространения вирусов

В МВД предупредили о распространённой мошеннической схеме: злоумышленники создают фальшивые сайты, маскирующиеся под ресурсы известных организаций. Цель таких подделок — ввести пользователей в заблуждение и использовать доверие к узнаваемому бренду для совершения преступлений.

Внешне поддельные страницы практически неотличимы от настоящих: они копируют фирменный стиль, логотипы и привычную структуру меню. При этом ключевым отличием остаётся адрес сайта — доменное имя у фальшивки всегда будет другим, пусть и очень похожим на оригинал.

Мошенники используют эти копии, чтобы обманом заставить человека скачать вредоносное программное обеспечение. Часто для этого применяется проверенный сценарий: пользователя убеждают, что нужно срочно установить обновление или провести проверку безопасности устройства.

Чтобы защититься от такой угрозы, в МВД советуют всегда внимательно проверять адресную строку браузера, скачивать приложения только в официальных магазинах, регулярно обновлять операционную систему и обязательно использовать антивирусное программное обеспечение.