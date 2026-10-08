Найдены уникальные групповые снимки времен Первой мировой войны

Две редчайшие исторических фотографии попали в руки московским реставраторам. На них изображены групповые портреты сотен военнослужащих, сделанных во времена Первой мировой войны. По словам реставратора Дениса Оносова, Всего в мире, по оценкам историков, не больше шести подобных фотографий сохранилось.

Особенность снимков, что подобные групповые портреты, которые ещё называли панорамными, делались в редких случаях. Собрать сразу сотни людей вместе, и запечатлеть их на снимке было весьма сложной задачей. Для такого портрета требовалось строить специальные леса, на которые взбирался фотограф. Перед тем, как сделать изображение, было множество репетиций.

Как стало известно «МК», на снимках, которые попали в руки реставраторам, люди в военной форме. Это и солдаты русской императорской армии, и генералы. Вообще, это классическая общая фотография, как школьная, только для армии, где передний ряд сидит или стоит на коленях, а задний стоит на возвышениях, чтобы было видно каждое лицо. Особенность снимка именно в охвате. Сложно даже сосчитать, сколько человек приняло участие в таком портретном снимке. Фото: Ева Меркачева Зато можно говорить, что некоторые пытались выделиться. Так, например, один из солдат взял в руки цветок, другой особым образом поставил руку. Все это помогало им потом легко себя найти на этом гигантском портрете.

Обе фотографии нуждаются в реставрации, поскольку каждой больше 100 лет. Появились трещины, также были утеряны какие-то фрагменты. Заломы и прочие повреждения будут устранены, при этом сами фотографии останутся ровно такими, какими есть, чтобы была сохранена их историческая ценность. Можно считать, что эти массовые фотографии — своего рода групповой портрет военного времени, ценен тем, что запечатлел сотни людей в моменте.