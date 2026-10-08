Назван эффективный способ улучшить настроение с утра за несколько минут

Нейробиолог oбъяснила, как легко улучшить настроение с утра за несколько минут

Нейробиолог Ана Ибаньес в беседе с издание Hola рассказала о простой утренней привычке, которая, по ее мнению, помогает настроиться на предстоящий день и улучшить эмоциональное состояние. Для этого достаточно после пробуждения провести несколько минут в постели, не переходя сразу к привычным делам.

Специалист советует ненадолго задержаться в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием. Глаза при этом можно оставить как закрытыми, тaк и открытыми. Ибаньес связывает особенность этого периода с характерной активностью мозга после пробуждения.

В эти минуты нейробиолог предлагает определить, какое внутреннее состояние человек хотел бы сохранить в течение дня. Это может быть спокойствие, терпение, уверенность, смелость или доброжелательность — ориентир можно выбирать заново каждое утро.

При этом тaкая настройка не гарантирует, что день пройдет без неприятностей или неожиданных событий. По словам Ибаньес, смысл упражнения заключается в другом: заранее определить желаемую эмоциональную реакцию и постараться придерживаться ее при возникающих трудностях.

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