Названо число лицеев во Франции, прекративших свою работу из-за протестов

375 лицеев по всей Франции полностью или частично остановили свою работу на фоне продолжающихся протестов подростков. Об этом сообщило радио Franceinfo со ссылкой на данные министерства образования страны.

По состоянию на утро 8 октября, деятельность 224 лицеев была полностью приостановлена.

При этом еще 151 лицей смог частично вернуться к работе.

В министерстве сообщили, что ситуация улучшилась: показатели упали на 30% по сравнению с 7-м числом. К утру 8 октября почти все лицеи страны — 94% — уже открылись.

Массовые акции протеста с участием старшеклассников и студентов связаны с рядом проблем в системе образования, включая перегруженность учебных программ и нехватку преподавателей. По последней информации, по всей стране было задержано свыше шести тысяч человек, значительная часть из которых — несовершеннолетние.

Ранее премьер Франции пообещал пересмотреть бюджет образования из-за протестов.

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