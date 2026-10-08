Немеркнущий свет сквозь годы

«Юность» полувековой давности отличалась не только необычным форматом и яркой рисованной обложкой, не только многоликим сочетанием экспериментальной поэзии, прозы, смелой публицистики, но и царящим в редакции духом незарегламентированного нонконформизма, веселой непринужденности. Параллельные литературные ежемесячники — однотипно унылые, гладко-безликие, «близнецы», какое бы наименование ни носили (казенно-пыльное «Знамя» Вадима Кожевникова, тусклая «Москва» Михаила Алексеева, «Новый мир» постыдного послетвардовского упадка), — подавляли цепенящей официальщиной, скулосводяще-скучнейшей департаментской вышколенностью, а в бывшей коммунальной квартире старинного дома близ памятника Маяковскому, где обосновалась «Юность», веяли ветры перемен, фонтанировали свежие замыслы, рождались новые идеи, упрочивались традиции. Именно в этой купели хрущевской оттепели, где громко, немладенчески заявили о себе Евтушенко, Вознесенский, Аксенов, Гладилин, Горенштейн, Горин, Арканов, уютно засияла, принимая эстафету завещанного декабристами, Пушкиным, Дельвигом немеркнущего светильника — маяка с зеленым абажуром, — студия «Зеленая лампа», лицей свободного духа и возвышенных грез...

Письмо

Чтобы легче войти в ту безвозвратную эпоху, приведу письмо моего дедушки (оно датировано 1975 годом), адресованное мне. Мы жили бок-о-бок, в соседних комнатах, но привычку эпистолярного общения дедушка (в момент начертания этой записочки ему было 92) не прерывал (и культивировал во мне); храню многие начертанные его рукой строки, сознавая, сколь важен для меня (да и для каждого человека) осязаемый, вещественный артефакт. Ну а объективная необходимость чернильного обращения к внуку, что греха таить, наличествовала: я появлялся дома нечасто, предпочитал общество друзей и подруг, если же наведывался, львиную долю времени проводил за письменным столом, дедушка старался меня не отвлекать...

«Дорогой Андрюшенька!

Поздравляю с примечательным днем — днем 3 октября.

Какие события связаны с этим днем?

Первое: беру утром «Литературную газету» и на второй странице нахожу статью с твоим именем — «Андрей Яхонтов, специальный корреспондент «Литературной газеты». Немало твоих рассказов, заметок, очерков, статей было помещено в разных изданиях, но такого солидного заглавия над статьей еще ни разу не было.

Второе событие: вечером радио передало сообщение о съезде молодых писателей в ноябре — в Софрине под Москвой. В составе 120 участников были названы три особенно подающих надежды молодых писателя, в том числе Андрей Яхонтов. Стало быть, твое имя сделалось известным широким кругам радиослушателей.

Это ли не примечательно?

Целую тебя. Желаю здоровья, успехов, бодрости. Твой дед Петр».

В короткой весточке — щемящая, ностальгическая картинка (не скажу панорама) тогдашнего бытия. Трудно вообразить, сколь многое изменилось в культурной повестке за истекшие полвека. Грянуло жесточайшее разочарование в призванном «жечь сердца» глаголе (а также существительных и прилагательных, не говоря о междометиях!).

Зачем нас обкрадывали?

Недавно отважился заново посмотреть «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо в главной роли. Впервые я увидел этот фильм Бернардо Бертолуччи именно в тот период, о котором повествую, на совещании творческой молодежи (мероприятие проводил столичный комсомол): в Пахре собрали юных словотворцев, художников, архитекторов, музыкантов, актеров; читали лекции известнейшие, выдающиеся деятели самых разных профилей; на семинарах мы обменивались куцым собственным опытом, а вечерами в зрительном зале крутили запретное зарубежное кино, недоступное простому зрителю: «Лав-стори», «Планету обезьян», «Бумажную луну», «Бал вампиров» (забавный пустячок Романа Поланского, в отличие от зашиканной европейскими снобами ленты о деле Дрейфуса)... «Танго в Париже» произвело неизгладимо фрейдовское впечатление, с тех пор постоянно возвращался в мыслях к этой эскападе, пока не наткнулся на документальный сюжет — биографию-фильмографию Брандо. Обнаружил (спустя десятилетия): «Танго...», оказывается, цветное, а нам демонстрировали черно-белую (ворованную?) копию. Дармовому коню в зубы не смотрят, спасибо и на том, что допустили до шедевра в обесцвеченном варианте, но жаль, что долгие годы я оставался в неведении касательно истинных его красок.

Система фильтров, отслеживания табуированных тем, выстрижения неугодных кадров осуществлялась в СССР строжайше. Враждебные провокации подозревались в самых невинных киноэпизодах. Ладно персонаж, сыгранный Брандо, развратничает на съемной квартире с незнакомкой. Но почему не пустили на экран сентиментальную, надрывную внесоциальную «Лав-стори»? Что в ней чуждого и вредного? Жаль, мои ровесники (уж не говорю – старшие поколения) были отсечены от полноценной реальной киноклассики. Могла повлиять на формирование эстетических критериев. Лучшие образцы работ лучших режиссеров всегда отличались высоконравственными позициями и художественной безупречностью.

В «Литгазете», либеральной газете №1 Советского Союза, главред Чаковский устраивал, вопреки цензурной брежневской политике, закрытые просмотры: «Выбор Софи», «Механический апельсин», «Корабль дураков», мюзикл «Волосы» и отечественные не допущенные к зрителю ленты: «Осень» Андрея Смирнова, «Прошу слова» Глеба Панфилова... Те советские фильмы силой эмоционального воздействия превосходили заграничные шлягеры. Но и собственные достижения коцали-корнали безжалостно. С какой целью? Зачем верховные жрецы и аппаратчики-исполнители сужали и обедняли кругозор населения?

После отмены руководящей роли КПСС и аннулирования строгих запретов стало возможным (с опозданием на 30 лет) смаковать цветную копию «Танго в Париже» и погружаться (с опозданием на век) в Бердяева, листать переводную новеллистику и романистику. Замалчивание Кафки можно с натяжкой объяснить его проповедью буржуазного индивидуализма и экзистенциального пессимизма, неверием в сози