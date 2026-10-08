Нужен рычаг для учителя: как школы усилят контроль за дисциплиной

Российские школы столкнулись с парадоксальной ситуацией : учителю все труднее поддерживать порядок в классе, а законодательство фактически перекрыло почти все традиционные меры воздействия. При этом, согласно соцопросу, охватившему более тысячи педагогов, 63,3% респондентов опасаются, что система оценки поведения может превратиться в инструмент давления на «неудобных» учеников и их родителей. Лишь 26,6% учителей не видят никакого риска.

Контекст этих опасений таков: в 89 школах России проходит эксперимент по внедрению трехуровневой системы оценки поведения («образцовое», «приемлемое», «недопустимое»), а с 1 сентября 2026 года ее планируют распространить на 2–8 классы. Однако противоречия, проявившиеся в ходе пилота, и тревоги педагогов, зафиксированные в цифрах, обнажают более глубокий институциональный конфликт.

С юридической точки зрения арсенал учителя предельно сужен. Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог напомнил: согласно закону №273-ФЗ и приказу Минпросвещения №243, дисциплинарные взыскания ограничены замечанием, выговором и отчислением. Оставление после уроков, постановка в угол, лишение перемены — незаконны.

Данные другого, опроса, озвученные председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым, рисуют иную картину: более 78% учеников, 73% учителей и свыше 87% родителей положительно оценивают введение оценки за поведение. Но среди тех же педагогов почти 40% выступают против нововведения, а около 25% прямо указывают на его «чрезмерную субъективность».

Директор школы из Петербурга Ольга Сопа привязывает «образцовое поведение» к ученическому самоуправлению: отличившиеся получают почетные звания, именную форму и даже загородные поездки. При этом оценка «недопустимо» обязывает в трехдневный срок уведомить родителей для индивидуальной работы, а не для наказания.

Аргумент директора школы Константина Тхостовa: «Поставили «недопустимо» — и что дальше? Мы же не можем ни отчислить, ни оставить на второй год». Он предлагает переводить проблемных учеников в закрытые суворовские училища системы МВД, а не полагаться на оценки.