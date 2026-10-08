«Он штангу поднимал, не стаканы»: на похоронах Кашпировского творилось странное

«Мы осиротели без тебя»: как в Москве простились с Анатолием Кашпировским

Но те, кто пришел, продолжали верить в феномен Кашпировского. Собравшиеся рассказывали о чудесных исцелениях, исчезнувших опухолях, бесплодии, которое удалось победить, и переломах, сросшихся после просмотра его сеансов.

На Троекуровском кладбище простились с Анатолием Кашпировским. Похороны человека, который когда-то собирал стадионы, а его эфиры смотрели миллионы, оказались на удивление скромными. Ни многотысячных толп поклонников, ни автобусов с желающими проводить целителя в последний путь. Кажется, журналистов собралось больше, чем самих прощающихся.

До начала церемонии оставался час. Обычно на похоронах известных людей к этому времени возле траурного зала уже собирается толпа. Здесь же было пусто. Только журналисты с камерами и микрофонами.

Признаюсь, я ожидала увидеть совсем другую картину. Была уверена, что к кладбищу потянутся автобусы с поклонниками из разных городов. Да, его звездный час остался в далеком прошлом, билеты на выступления стали дорогими, но армия почитателей никуда не исчезла. По крайней мере, так мне казалось.

Однако ажиотажа не случилось.

— Скоро сами себя будем снимать, сами создавать атмосферу… — пошутил коллега, оглядывая журналистскую толпу.

Охрана тем временем предупредила: фотографировать в траурном зале запрещено. Таково решение родственников. Исключение сделали лишь для нескольких телекомпаний, попавших в специальный список.

Сам Кашпировский в последние годы журналистов недолюбливал. Считал, что его не понимают, называют шарлатаном. Интервью практически не давал. И вот результат: даже после смерти его близкие предпочли оградить траурную церемонию от камер.

«Он не просто помогал. Он исцелял»

Ближе к полудню стали появляться поклонники. В основном люди старшего возраста, с букетами цветов.

Я обратила внимание на супругов лет пятидесяти.

— Он был чудесный человек, тут лишних слов не надо, — начал мужчина.

— Вам помогал?

— Он не просто помогал. Он исцелял! — вмешалась супруга. — Вы все его программы с 1989 года пересмотрите и поймете. Многие люди благодаря ему вернулись к жизни. Мы до сих пор постоянно смотрим его видео…

Следом подошли две женщины с розами. Одна из них, Татьяна, родом из Киева, сразу заявила: «Я ему обязана жизнью! В восемнадцать лет у меня обнаружили неоперабельную опухоль, были серьезные проблемы с яичниками, бесплодие. К Кашпировскому меня привела бабушка».

Женщина перечисляла диагнозы. Сообщила, что ей удалось родить сына.

— А само исцеление как случилось? — журналисты пытались разобраться, что именно произошло.

— У нас были творческие встречи, философские беседы. Анатолий Михайлович просто разговаривал, общался, объяснял. Никакого гипноза, никакого воздействия. Не нужно было ждать, что почувствуешь жар, холод или тепло…

— Но как разговором можно помочь забеременеть?

— Он создавал программирующую ситуацию. Мог дать обратный ход процессу. Вот почему у людей седина проходила? Это биохимическая реакция, искусственно вызванная.

По словам Татьяны, через 3,5 месяца после встреч с Кашпировским обследование показало, что прежних проблем больше нет. Позже у нее родился сын. Но на этом история не закончилась.

— У сына был порок сердца, он плохо переносил физические нагрузки. Не мог даже подняться на второй этаж, отец носил его на руках… А после нескольких встреч с Анатолием Михайловичем побежал.

Женщина уверяла, что общалась с Кашпировским 8 лет. И запомнила его не только как целителя.

— От него исходило такое тепло, искреннее желание помочь людям. После своих исцелений я предложила ему помощь, если когда-нибудь понадобится. Он отказался: «Что вы, что вы, неудобно». А еще у него был искрометный юмор — не в бровь, а в глаз.

Татьяна вспоминал еще один поступок, за который она благодарна Кашпировскому:

— В 2021 году от ковида умер мой папа в Киеве. Анатолий Михайлович помог перевезти его в Москву и похоронить. Без него бы ничего не вышло. Мне его будет очень не хватать…

К журналистам подвели и сына женщины. Подросток отвечал скупо. Признался, что историю своего исцеления знает со слов матери. Назвал Кашпировского великим, порядочным человеком, в котором не было злости и гнева.

К разговору подключилась родственница Татьяны:

— Он сам пробуждал какую-то неведомую силу в людях! Он просто великий. Я сама на его сеансах всегда падала…

— Вам-то он чем помог?

— Я его любила и уважала. Он помогал моей маме.

— А лично у вас что прошло?

— Я же объясняю, моя мама к нему ходила, у племянницы ребенок родился. А что у меня прошло, я пока не знаю...

Подобных историй в тот день было немало.

Одна пенсионерка уверяла, что после просмотра аж 60 сеансов в Интернете почувствовала себя значительно лучше: «У меня сердечная недостаточность была. А теперь посмотрите на меня! Разве скажешь, что у меня вторая группа инвалидности?..»

Павел, представившийся соседом Кашпировского, рассказал, что после посещения выступления у него якобы зажил компрессионный перелом позвоночника: «Когда смотрю его эфиры и он дает установку на снятие боли, боль проходит. Бегать могу!»

Фото: Алиса Селезнева

Кто-то рассказывал о восстановившемся зрении, кто-то о сросшихся переломах и исчезнувших болезнях желудка. Одна женщина призналась, что держит фотографию Кашпировского на рабочем столе — уверяет, что та помогает справляться с болью…

В какой-то момент от рассказов о чудесах у меня закружилась голова.

Никаких медицинских подтверждений этих историй собравшиеся не предъявляли. Но говорили настолько уверенно, что спорить было бесполезно.

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