Ортопед рассказал, чем опасно ношение обуви не по размеру

Ортопед заявил, что обувь не по размеру может вызвать артроз и травмы

Ношение обуви неподходящего размера чревато серьезными последствиями. Об этом в беседе с aif.ru предупредил ортопед Андрей Литвиненко.

Он уточнил, что обувь на размер больше подойдет только тем, кто надевает под нее толстые шерстяные носки, например, охотникам, которым приходится ходить по снегу.

«Для повседневного ношения, неважно, лето, осень, весна или зима, берем обувь строго по размеру», — сказал врач.

По словам Литвиненко, если обувь слишком просторная, то стопа будет смещаться, человеку придется сильнее поднимать ногу и сгибать колено при каждом шаге, что сделает походку неудобной. Кроме того, человек может споткнуться, упасть и получить травму.

Одними из возможных последствий ношения обуви неподходящего размера являются перегрузки суставов, артроз, проблемы с позвоночником, проблемы со стопами, травмы, предупредил врач.

Он также не рекомендовал носить слишком тесную обувь, поскольку ходить в ней невозможно.

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