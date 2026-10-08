Орудовала банда: бывшую невесту Шаляпина обокрали в Европе на миллионы

Как рассказала Анна, она путешествовала из Монако в Милан. Для быстроты передвижения артистка решила поехать на поезде, который там часто курсирует и пользуется популярностью среди туристов. Она поставила большой чемодан в специально отведенном для этого месте вагона. Казалось бы - никакой опасности!

«Когда поезд прибыл в пункт назначения, я спокойно взяла маленький чемодан, который был рядом со мной, и пошла за большим. Я искала его глазами и не находила. Я даже не сразу осознала, что большого чемодана нет. Я поискала его в других частях вагона, подумала, что, может, его поставили подальше, но ничего не было. Вы не представляете, какой у меня был шок! Я уверена, что там орудует банда и прекрасно знает, как отвлечь человека. И это при том, что случаи с кражей в Европе уже со мной случались, поэтому я была предельно осторожна. Пропавший чемодан я поставила в зоне своей видимости, даже не понимаю, как так вышло. Мне было очень обидно, потому что помимо моих вещей, там лежали подарки из Монако для семьи и сына. Были ещё дорогие украшения. Ущерб примерно миллионов на пять. Попала второй раз в одну и ту же ситуацию!» - рассказала Калашникова.

По словам Анны, она даже написала заявление в полицию, но не верит, что вещи найдут.

«Я долго не предавала огласке этот случай, так как обратилась в полицию, но все знакомые мне уже сказали, что камеры будут точно нерабочие, а полиция ничего делать не будет. В суд тоже подавать не буду, потому что это бесполезно. Всем известно, что это только я потрачу нервы, а ситуация ни к чему не приведет. Я это все уже проходила в прошлый раз, когда меня обокрали. Тогда мне сказали, что камеры на самом деле были не рабочие. Многие в Европе считают, что полиция в сговоре с бандами. Я не берусь это утверждать, но и отрицать не буду. Таких ситуаций в Европе тысячи, я постоянно от знакомых о подобном слышу», - подытожила артистка.