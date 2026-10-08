Пивной сговор: антимонопольный регулятор Японии нагрянул с обысками к топ-4 пивоварам

Комиссия по добросовестной торговле Японии (JFTC) провела масштабные принудительные обыски в штаб-квартирах четырех крупнейших пивоваренных корпораций страны — Asahi, Kirin, Sapporo и Suntory, подозреваемых в создании незаконного картеля для согласованного повышения отпускных цен на пиво, передает The Japan Times и телеканал Nippon TV.

По версии следствия, топ-менеджеры и торговые представители компаний в ходе регулярных негласных встреч годами координировали сроки и величину индексации цен на продукцию для оптовых дистрибьюторов, нарушая Закон об антимонопольной деятельности. Речь идет о монополизации рынка объемом свыше одного триллиона иен в год. Руководители всех четырех концернов подтвердили факт проверок и заявили о готовности сотрудничать со следствием.

Регулятор изъял документацию и электронную переписку для подготовки уголовных материалов в прокуратуру. Эксперты называют расследование крупнейшим антикартельным делом в японском потребительском секторе за последние десятилетия.

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