Приговоренная к казни американка лишилась подвижности рук

Пайк не может глотать, двигать руками после сорванной смертной казни в США

Американка Криста Пайк, пережившая неудачную процедуру смертной казни в штате Теннесси, страдает от тяжелых последствий введения препаратов. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвокатов осужденной, женщина не может глотать пищу и двигать сильно отекшими кистями и руками.

Пайк также диагностировали пневмонию. Медики пока не могут дать прогноз относительно восстановления утраченной подвижности конечностей. Несмотря на сохраняющуюся спутанность сознания, пациентка уже способна взаимодействовать с окружающими.

Телеканал ABC отмечает, что выздоровление после введения двух доз смертельных инъекций является беспрецедентным с медицинской точки зрения.

Казнь 57-летней Кристы Пайк была назначена на 30 сентября. Смертный приговор ей вынесли еще в 1996 году. Процедура была прервана после того, как осужденная выжила и начала храпеть. Защита потребовала остановить исполнение приговора, сославшись на конституционный запрет жестоких наказаний.

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