Пропалестинские участники демонстраций задержаны в Лондоне

Пропалестинские акции в Лондоне завершились задержаниями 11 человек

Лондонская полиция задержала 11 человек во время пропалестинских демонстраций. Акции прошли в годовщину масштабных атак на Израиль 7 октября 2023 года, пишет Independent.

Задержания произошли в результате столкновений. Протестующие вышли на улицы, несмотря на призывы запретить или перенести мероприятия.

События 7 октября 2023 года стали началом эскалации конфликта. Бойцы ХАМАС атаковали Израиль из сектора Газа, проникли в приграничные районы и захватили более 250 заложников. Погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ израильская армия начала наземную операцию. За два с половиной года конфликт перерос в региональное противостояние с участием «Хезболлах», йеменских хуситов и Ирана. Сектор Газа практически полностью разрушен, число погибших палестинцев превысило 70 тысяч человек по данным местного минздрава.

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